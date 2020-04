Van Ranst haalt uit naar sommige politici: “Ze zaten nog veilig verstopt in de spouwmuren toen er elke dag meer zieken en doden moesten worden gemeld” AW

Dat de relatie tussen politici en experts kraakt , werd al langer gezegd. Een Twitterbericht van viroloog Marc Van Ranst lijkt dat vermoeden te bevestigen.

Het Twitterbericht van Van Ranst is een antwoord op Patrick Loobuyck, politiek filosoof aan de UA en UGent. Het baart die laatste zorgen dat experts nu zo’n grote politieke rol lijken te vervullen in onze democratie. “Wanneer er elke dag meer en meer zieken en doden moesten gemeld worden, dan waren enkel de experten bereid om daar telkens duiding bij te blijven geven”, reageert Van Ranst op Twitter. “De politici die daar nu commentaar op hebben zaten toen nog veilig verstopt in de spouwmuren.”

Of de (masker)communicatie dan wel echt zo slim was, vragen sommigen aan de viroloog. “Ja, van begin tot einde”, antwoordt Van Ranst vastberaden.

