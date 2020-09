Van Ranst: "Geen reden voor vervroegde Veiligheidsraad” Redactie

10 september 2020

15u37 0 Hoewel de coronabesmettingen de laatste dagen opnieuw in stijgende lijn liggen, is het volgens virogloog Marc Van Ranst niet nodig om de Veiligheidsraad te vervroegen. “Wat we zien, is geen dramatische evolutie waarvan je zegt: nu moeten we samenkomen”, klinkt het in een reactie aan deze redactie.



Sinds vijf dagen neemt het aantal coronabesmettingen opnieuw toe. In de periode van 31 augustus tot en met 6 september werden er gemiddeld 509,7 nieuwe gevallen per dag geregistreerd. Dat is een stijging van 15 procent. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt opnieuw toe. Tussen 3 september en 9 september kwamen er gemiddeld 20,6 mensen per dag in het ziekenhuis terecht door Covid-19. Vorige week was dat gemiddelde nog 16,7.

Hoewel die toenemende cijfers nogmaals bewijzen dat het coronavirus nog lang niet bestreden is, is het volgens viroloog Van Ranst niet nodig de Veiligheidsraad te vervroegen. Hij wijst erop dat het niet gaat om een dramatische evolutie, maar dat het duidelijk is dat we de maatregelen moeten blijven volgen. Voorzichtigheid blijft dan ook te allen tijde geboden.

Volgens Van Ranst speelt ook de lopende regeringsvorming een rol bij het inplannen van de Veiligheidsraad. “Er wordt gewerkt aan een regering en ik denk dat iedereen daar nu ook naar zit te kijken", klinkt het. “Men zal de timing daarop afstemmen.”

