Van Ranst: “Geen inschattingsfout dat terugkeerders Italiaanse skioorden niet geïsoleerd werden” LH

27 mei 2020

20u24

Bron: Belga 28 Viroloog Marc Van Ranst is het er niet mee eens dat een inschattingsfout is gemaakt door de Belgische wintersporters die terugkeerden uit de Italiaanse skigebieden na de krokusvakantie niet in quarantaine te plaatsen. Hij reageert zo op de reportage van VRT-programma ‘Pano’ die vanavond wordt uitgezonden.

Uit de reportage blijkt dat veel van de eerste Belgische coronabesmettingen terug te leiden zijn naar één hotel in Noord-Italië. De reportagemakers werpen daarom de vraag op of die terugkeerders uit de Italiaanse skigebieden niet in quarantaine hadden moeten worden geplaatst.

"Als je achteraf terugkijkt, met alle data die we nu hebben, dan moet je 'ja' zeggen. Daar is geen twijfel over mogelijk", zegt Van Ranst in een reactie aan Belga. Hij meent wel dat het coronavirus dan op een andere manier ons land wel had bereikt. "Geen enkel ander land kon het tegenhouden.”



Maar het is een andere vraag of een minister, of de regering, op dat moment voldoende info had om terugkeerders tot quarantaine te verplichten, zelfs al waren ze gezond. Van Ranst merkt daarbij op dat op dat moment al de raad gegeven was om de huisarts te bellen bij symptomen en thuis te blijven.

Moest je op basis van die info beslissen of ze het land niet binnen mochten? Dan kan er 'nee' geantwoord worden Marc Van Ranst

De viroloog zegt dat zo'n quarantaine, in die epidemiologische situatie, verre van evident was. "Toen was nog niet bekend dat er positieve gevallen waren in de skigebieden. De dichtste besmettingshaard was driehonderd kilometer daarvandaan. Moest je op basis van die info beslissen of ze het land niet binnen mochten? Dan kan er 'nee' geantwoord worden.”

Van Ranst, die de reportage overigens nog niet zelf heeft gezien, spreekt daarom tegen dat een inschattingsfout is gemaakt. "Het is pas een inschattingsfout als je het op basis van de info van dat moment anders had moeten doen.”

In de reportage komt ook een verhaal aan bod van een man die drie dagen moest wachten op het resultaat van een test en in die periode vermoedelijk verschillende anderen ongewild besmette. Dat kwam doordat zijn staal lang onderweg was. "Het kan dat we inderdaad stalen hebben moeten doorsturen naar een ander lab in Aalst, omdat we overladen waren", zegt Van Ranst, die het referentielab in Leuven leidt. "Dat was het geval toen (microbioloog, red.) Herman Goossens opriep om meer te testen.”

De Block: “Virus werd algemeen onderschat”

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) op haar beurt zegt dat het virus algemeen werd "onderschat". "Wetende dat we alleen konden bouwen op de kennis die er was van een nieuw virus waarvan eerst gezegd werd dat het een milde griep was. Het is net iets meer besmettelijk. Nu blijkt wel dat dat een onderschatting was", zegt ze in de reportage.