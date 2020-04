Van Ranst: "Bijzonder gevaarlijk om nu al te praten over versoepelen maatregelen”

Redactie

05 april 2020

19u39

0



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Voor het eerst mochten er in 24 uur tijd meer patiënten het ziekenhuis in ons land verlaten dan dat er werden opgenomen. Dat is goed nieuws volgens Marc Van Ranst, al mogen we nog niet te vroeg juichen. “We moeten eerst een diepe daling in de curve zien voor we kunnen spreken over het versoepelen van de maatregelen”