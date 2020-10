Van Ranst: “Best ook in Vlaanderen sportkantines sluiten” mvdb

10 oktober 2020

20u14

Bron: VTM Nieuws 36 Ook in Vlaanderen moeten kantines van sportclubs - als het aan viroloog Marc Van Ranst ligt - de deuren sluiten. Dat verklaarde hij in de studio van VTM Nieuws. Wallonië heeft deze maatregel ingevoerd nu het aantal coronabesmettingen ginds pijlsnel toeneemt . Van Ranst ziet zulke sluiting liever over het hele land ingevoerd.

“Sporten in openlucht biedt weinig problemen. De problemen stellen zich enerzijds bij indoorsporten waarbij veel contact is - zoals basketbal - en anderzijds bij zeer slecht geventileerde kleedkamers en kantines. Op zo’n plek is er niet altijd even veel sociale controle dan op andere plaatsen”, klinkt het. “Een sluiting van de kantines lijkt me een goede maatregel en ik denk dat de overheden daarover zullen nadenken.”

‘Wereldtop’

“Op Europees vlak staat Tsjechië qua besmettingen nog iets voor ons. Spanje is aan het dalen, terwijl we samen met Nederland Frankrijk aan het inhalen zijn. Met 300 besmettingen op 100.000 inwoners op twee weken tijd zitten we in de slechte zin aan de ‘wereldtop’. Dat is heel veel (zie onder).”

“Een heel groot deel van de bevolking leeft de coronamaatregelen nog steeds goed na, maar we moeten ook vaststellen dat een ander deel zich daar geen barst van aantrekt. Die mensen verpesten het voor de grote groep, terwijl we iedereen moeten meekrijgen. Mensen zijn de coronapandemie beu, maar ook degenen die foert zeggen moeten ook de maatregelen volgen, anders blijft de huidige toestand duren.”

Stilaan gaat Belgie (lichtgroene curve)naar de wereldtop qua aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Volg alle maatregelen en beperk je sociale contacten. We doen dat onvoldoende goed, mensen!



(grafiek: Jan Hertogen, op basis van WHO gegevens) pic.twitter.com/C63zKVwBWS Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link

Bekijk hier het volledige gesprek in het VTM NIEUWS:

