Van Ranst beklemtoont belang van binnenblijven tijdens paasweekend: “Het is nog altijd een heel fragiele situatie” kv

09 april 2020

23u10

Bron: De Afspraak 24 Iedereen wil dat het dagelijkse leven zo snel mogelijk weer normaal wordt, en dat komt er ook weer aan, zei Marc Van Ranst vanavond in De Afspraak , “maar het pad ernaartoe moet logisch en veilig zijn”. De viroloog beklemtoont hoe belangrijk het is dat we ons de komende dagen aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus houden.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de tijd voor een versoepeling van de maatregelen nog lang niet aangebroken, en ze pleit ervoor dat landen wereldwijd hun inspanningen nog verder opvoeren.

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat het nodig is om de maatregelen in ons land te verstrengen, zegt van Ranst, die benadrukt dat we er echter niet zomaar van mogen uitgaan dat de curve nu naar beneden zal gaan. “Dit is nog altijd een bijzonder fragiele situatie waarin iedereen, zeker nu in het paasweekend en de paasvakantie, heel erg zijn best moet blijven doen om ervoor te zorgen dat het de juiste richting blijft uitgaan.”