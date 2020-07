Van Ranst: “Als ook ziekenhuisopnames zouden stijgen, dan is dat een probleem” Joeri Vlemings

12 juli 2020

10u02 108 Voor de vierde dag op rij is het aantal vastgestelde besmettingen gemiddeld over zeven dagen gestegen. Moeten we ons zorgen maken? Volgens viroloog Marc Van Ranst moeten we kijken naar het aantal ziekenhuisopnames. Die vertonen voorlopig nog een dalende trend. “Maar mochten ook die stijgen, dan is dat geen goed nieuws”, aldus Van Ranst aan onze redactie.



“Zolang de stijging van het aantal besmettingen niet gradueel is, dan valt het mee”, zegt Van Ranst. “Omdat de ziekenhuisopnames voorlopig blijven dalen, zitten we nog op een plateau. Maar als die gaan stijgen, is dat een probleem.” Vandaag en morgen geeft Sciensano geen cijfers van het aantal hospitalisaties.

Wat kunnen we eraan doen? “De coronamaatregelen beter opvolgen dan nu het geval is”, maant Van Ranst aan. “We wisten dat we in een moeilijke periode zouden komen, met ook vakantiegangers die terugkeren uit het buitenland. Vandaar de verplichting van het dragen van een mondmasker in winkels.”



Van Ranst ijvert voor grondiger onderzoek naar de clusters van besmettingen. “Daar schort het nog wat aan, de contact tracing zou sneller moeten gebeuren. Idealiter weten we van iedereen hoe hij of zij besmet is geraakt.”

Epidemioloog Pierre Van Damme waarschuwt eveneens dat het virus nog altijd “achter elke hoek loert”. Net als Van Ranst wijst hij op het beter naleven van de maatregelen. “Het is niet omdat de zon schijnt, dat we het gevoel moeten hebben dat het achter de rug is. Handen wassen, afstand houden van anderen en mondmaskers dragen, blijft belangrijk”, zegt hij aan VRT NWS.



