Van Ranst: “Als je nog niet geboekt hebt, ga dan niet op reis” kv

17 juli 2020

20u31

Bron: VTM Nieuws 204 Het stijgende aantal besmettingen is verontrustend, zegt professor Marc Van Ranst. Hij had gehoopt dat we de zomer vlotter zouden doorkomen. In VTM Nieuws beantwoordt hij vanavond de belangrijkste vragen over de tweede golf en wat ze voor ons betekent.



Waar zit de oorzaak van deze toenames?

Dat is op dit moment nog een groot vraagteken, aldus de viroloog. “Het is verontrustend dat we van heel veel gevallen eigenlijk weinig gegevens hebben. We zouden willen weten of ze op vakantie geweest zijn, waar ze geweest zijn, wanneer ze zijn teruggekomen. Dat zijn allemaal dingen waarover we nog een beetje in het duister tasten en dat kan niet.”

Van Ranst treedt zijn collega Erika Vlieghe bij in haar oproep naar de horeca om de regels beter na te leven. Veel horecazaken doen het voorbeeldig, “maar er zijn er nog te veel die er hun voeten aan vegen”. Hij pleit voor meer controles, ook om de horecazaken die zich wel aan de richtlijnen houden te beschermen. Het probleem ligt immers zowel bij de bezoekers als bij de uitbaters. “Er gebeuren dingen die vroeger allemaal heel normaal waren, maar die in deze tijden eigenlijk niet kunnen.”

Heeft het zin om mondmaskers te verplichten op straat?

Op drukke plaatsen is dat “zeer aangeraden”, klinkt het. Bijvoorbeeld op markten en in drukke winkelstraten. “Op plaatsen waar je voldoende afstand kan houden, is dat niet nodig.” Van Ranst wijst er wel op dat dit nog verder opgevolgd wordt.

En wat met mondmaskers op het werk en op kantoor?

Op veel plaatsen is dat ondertussen al verplicht, haalt de arts aan. Het is aan de werkgever om ervoor te zorgen dat de medewerkers voldoende afstand kunnen bewaren. “Als dat niet kan, zijn mondmaskers wel nodig.” Hij beklemtoont ook dat thuiswerk nog altijd de norm blijft. “Als het kan, laat de mensen dan alsjeblieft thuiswerken.”

Zijn lokale lockdowns al aan de orde?

“Dat zijn bijzonder belangrijke beslissingen die men niet zomaar gaat nemen”, reageert Van Ranst. Hij vermoedt dat de overheid momenteel eerst nog meer onderzoek wil doen naar de oorsprong van de nieuwe gevallen, vooraleer men een volledige stad in lockdown zet.

Lokale maatregelen door burgemeesters kunnen wel bijzonder efficiënt zijn, beklemtoont hij. Zij kennen immers de lokale situatie en kunnen rekenen op veel lokale expertise door een samenwerking met hun lokale ambtenaren en huisartsenkringen.

Is de bubbel van vijftien mensen te groot?

Volgens de viroloog zou het verkleinen van de bubbel zeker helpen om de verdere verspreiding van het virus in te perken. Het probleem is ook dat niet iedereen zich aan die beperking tot vijftien personen houdt. Vijftien is een groot aantal en “veel mensen pakken dat op als een signaal dat het allemaal niet zo erg is en houden er daarom geen rekening mee”, stelt hij. De mensen die zich er wel aan houden, zijn bijgevolg de dupe van degenen die dat niet doen.

In Barcelona werd vanmorgen een ‘lockdown light’ afgekondigd. Wat houdt dat in voor toeristen?

Toeristen ter plaatse moeten voorzichtig zijn en grote groepen vermijden. Voor wie terugkeert uit dergelijke zones, blijft het de regel om zich te laten testen en in quarantaine te gaan. “Als je nog niet geboekt hebt, ga er dan niet naartoe, blijf gewoon hier in België”, beklemtoont Van Ranst.

In Europa ligt de drempel heel hoog om de grenzen opnieuw te sluiten. Als onze cijfers nog blijven stijgen, is de kans volgens de arts aanzienlijk dat Belgische toeristen in sommige andere landen niet meer welkom zullen zijn.