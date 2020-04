Van Ranst: “Als aantal nieuwe ziekenhuisopnames niet daalt, zullen winkels niet kunnen openen op 11 mei” NLA

25 april 2020

20u10

Bron: VTM Nieuws 62 Als het aantal dagelijkse nieuwe ziekenhuisopnames de komende dagen niet onder de 100 zakken, zit een heropening van de winkels op 11 mei er niet in. Dat heeft viroloog Marc Van Ranst gezegd in VTM NIEUWS. “Als de cijfers blijven stagneren, kunnen we niet aan de exit beginnen.”



Al vier dagen op rij blijft het aantal nieuwe ziekenhuisopnames rond de 200 schommelen, terwijl dat cijfer normaal gezien gestaag naar beneden ging. Dat kan het gevolg zijn van Pasen, toen families tegen de regels in toch bij elkaar kwamen om het te vieren. “Als dat cijfer niet daalt en onder de 100 komt, kunnen we niet aan de exit beginnen”, aldus Van Ranst.

Volgens een onderzoek aan een gerenommeerde universiteit in Seattle in de Verenigde Staten zou het aantal doden in België tegen 19 mei tot nul dalen. “Ik betwijfel dat we dan helemaal aan nul zullen zitten. Het zou goed nieuws zijn, maar volgens mij zal het nog blijven sluimeren”, zegt Van Ranst.

Een bloedonderzoek wijst uit dat slechts 4,3 procent van de mensen antistoffen tegen het coronavirus in hun lichaam hebben. Dat is een heel pak minder dan de 60 à 70 procent die bij een groepsimmuniteitsstrategie wordt beoogd. “Daar moeten we van afstappen”, zegt Van Ranst. “Daar zullen we niet komen. Met de lockdownstrategie moeten we wachten op een vaccin.”

Vragen van kijkers

Van Ranst antwoordde op een aantal vragen van de kijkers.

Waarom worden mondmaskers niet overal verplicht?

“Als je alleen op straat loopt, heeft het geen nut om ze te dragen. Ze zijn wel nuttig op plaatsen waar je de afstand niet kan garanderen. Het is ook niet leuk om een mondmasker te dragen, dat hou je niet vol als je dat niet gewend bent. Dat zal men nu ontdekken als we ze op lange termijn zullen dragen.”

Een mondmasker met een baard, sluit dat goed af?

“Neen.”

Mogen we in winkels ook kleren passen?

“Ja. Een broek zal je eerst moeten passen voordat je hem koopt. We moeten ook niet overdrijven: het virus wordt overgedragen met hoesten of niezen, niet via voorwerpen. Als je thuiskomt, blijft het belangrijk om je handen te wassen.”

Wanneer mogen de fitnesscentra weer open?

“Dat is een vraag waar politici op zullen moeten antwoorden. Maar het gaat om een binnenactiviteit, dus dat kan nog even duren.”

Kan het virus via zweet worden doorgegeven, bijvoorbeeld bij botsen?

“Als je botst, gaat het om een contactsport en dat mag niet. Maar dat het virus via zweet zou worden overgedragen, lijkt me bijzonder moeilijk om in te denken.”

Mijn kind heeft zware astma, moet hij dan toch naar school?

“Dat hangt er van af hoe zwaar de astma is en in hoeverre je je kind als risicopatiënt inschat. Ben Weyts (Vlaams minister van Onderwijs, red.) heeft laten weten dat men zelf mag beslissen of je je kind naar school stuurt of niet.”

Mag ik als grootmoeder gaan fietsen met mijn twee kleinkinderen?

“De grote factor is de leeftijd. Je moet voor jezelf kunnen inschatten of je een risicopatiënt bent, bijvoorbeeld als 65+’er. Maar er zijn natuurlijk ook jonge grootouders, en voor hen vormt er zich geen probleem.”

Mag ik mijn kind opnieuw rijles geven?

“Dat is een vraag voor de politici.”