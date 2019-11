Van Quickenborne wil meer tolerantie tegenover dronken fietsers: “Geen straf voor wie geen tekenen van dronkenschap vertoont” DBA

07 november 2019

21u19

Bron: Het Nieuwsblad 4 Open Vld wil fietsers die betrapt worden op dronken rijden minder streng bestraffen. Wie te veel op heeft, maar geen tekenen van dronkenschap vertoont, zou volgens Kamerlid Vincent Van Quickenborne zelfs niet bestraft moeten worden. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Er moet volgens Van Quickenborne een duidelijk wettelijk onderscheid komen tussen automobilisten en fietsers. Een geïntoxiceerde fietser zorgt immers voor minder gevaar op de weg, zo luidt de redenering. “Zo’n fietser is in de eerste plaats een risico voor zichzelf.”

Geen vrijgeleide

De liberaal benadrukt dat hij dronken fietsers geen vrijgeleide geeft. “Wanneer de politie een dronken fietser over de weg ziet zwalpen, zal dat nog steeds aanleiding geven tot een bestraffing: een overtreding van de tweede graad.” Dat komt neer op een boete van 116 euro.



Wat volgens Van Quickenborne anders moet, is wanneer een fietser na 3 of 4 pinten positief blaast maar verder geen tekenen van dronkenschap vertoont. Dat zou niet langer bestraft moeten worden. De agent die de controle uitvoert, zal dan moeten oordelen of iemand al dan niet tekenen vertoont.

Auto

Van Quickenborne meent dat zijn voorstel aansluit bij de hedendaagse realiteit, “waarbij het een goede zaak is dat mensen niet meer dronken achter het stuur van hun auto kruipen, door bijvoorbeeld de fiets te nemen”.

De Fietsersbond reageert positief op het voorstel omdat het volgens hen tot straffen op maat leidt. “Nu worden fietsers soms erg zwaar gestraft, terwijl ze – zeker theoretisch – een minder groot gevaar vormen dan een dronken automobilist. Al benadrukken we dat fietsers te allen tijde hun gezond verstand moeten gebruiken: wie echt te veel op heeft, laat ook beter zijn fiets aan de kant staan.”