Van Quickenborne wil justitie hervormen en digitaliseren: “Ik zal de tank wat snelheid geven” SVM

01 oktober 2020

11u26

Bron: Belga 26 De kersverse minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil het departement grondig hervormen en digitaliseren. Hij wil daarbij verder bouwen op het werk van zijn voorganger Koen Geens (CD&V). De focus zal liggen op vereenvoudiging, toegankelijkheid en digitalisering van justitie.

Van Quickenborne werd naar eigen zeggen specifiek gevraagd door eerste minister Alexander De Croo om de post van minister van Justitie in de federale regering in te vullen. Daarvoor laat hij zich in Kortrijk vervangen als burgemeester.

Op vlak van justitie wil hij verder bouwen op het werk van zijn voorganger Koen Geens. "Justitie is een moeilijk departement om te hervormen, maar ik ben voorzichtig optimistisch. Mijn voorganger heeft de tank doen keren. Het komt er nu op aan om de tank wat snelheid te geven, te digitaliseren en justitie eenvoudiger en toegankelijker te maken. Ik denk dat ik daar wel de nodige kwaliteiten voor heb", aldus Van Quickenborne.

Ook als minister van Noordzee wil hij verder gaan in de richting van zijn voorgangers. "Noordzee is een belangrijke schakel op vlak van klimaat. Dankzij de inspanningen van mijn voorgangers Tommelein en De Backer hebben we al heel wat windmolens kunnen plaatsen. Dat zorgt voor een duurzame economie. Het is de bedoeling om daar de plannen verder te zetten.”

