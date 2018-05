Van Quickenborne sluit supermarkt Hans Verbeke

07 mei 2018

12u51

Bron: Eigen berichtgeving 1 Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open-Vld) van Kortrijk heeft deze voormiddag de Rahman Supermarket tijdelijk laten sluiten, voor een periode van drie tot vier maanden. De maatregel is het gevolg van herhaaldelijke inbreuken van hoofdzakelijk illegale tewerkstelling.

De voorbije jaren kreeg de supermarkt net als verschillende andere handelszaken in de stad controleurs van politie en inspectiediensten over de vloer. Telkens werden in de Rahman Supermarket diverse inbreuken vastgesteld. In december 2016 werden de drie uitbaters veroordeeld tot zes maanden effectief en boetes van 60.000 euro voor fiscale fraude. Deze voormiddag viel de politie opnieuw de winkel binnen.

De zaakvoerders, die van de politie wel nog de toestemming kregen om bederfbare producten naar een andere locatie te brengen, krijgen nu drie tot vier maanden de tijd om orde op zaken te stellen. Gebeurt dat niet, dan volgen er verdere maatregelen.