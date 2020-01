Van Quickenborne (Open Vld): “Wie deze nota niet goed vindt, verlaat beter de zaal” TT

09 januari 2020

16u09

Bron: VRT, Belga 9 Voor Open Vld-Kamerlid Vincent Van Quickenborne zit in de huidige nota van informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) zeker “eten en drinken”, in tegenstelling tot de nota van vorig informateur Paul Magnette (PS), die imbuvable was. Voor Van Quickenborne moeten vanaf maandag alle partijen die positief op de nota van Coens en Bouchez reageren, rond de tafel gaan zitten. “En wie de nota niet goed vindt, kan de zaal beter verlaten”, zei hij in Villa Politica. Maar de PS en Groen schieten de nota ook niet af.

Van Quickenborne noemde de nota die gisterenavond uitlekte “een goede vertrekbasis om onderhandelingen te voeren”. “We moeten nu kijken naar de reacties van alle partijen. Het lijkt me logisch dat de partijen die positief zijn, rond de tafel gaan zitten, en wie negatief is, beter de zaal verlaat. Onze partij vindt dat er meer ambitie in moet zitten, het mag wat liberaler, maar dit is een goeie startpositie. De nota-Magnette was inbuvable, hier zit wel eten en drinken in.”



Voor de liberaal bouwt de nota verder op het werk van de vorige Zweedse regering. Is die dan wel buvable voor de PS? “Dat is een zeer goede vraag. Maar ze moeten ook beseffen dat de volgende regering rekening moet houden met de centrumrechtse meerderheid in Vlaanderen. Er moet altijd gezocht worden naar een compromis, maar de basis moet wel evenwichtig zijn, en dat is nu het geval. Met deze nota kan je het evenwicht vinden tussen centrumrechts in Vlaanderen en centrumlinks in Wallonië. Met de nota-Magnette ging dat absoluut niet.”

PS: “Wij wachten”

PS-Kamerlid André Flahaut gaf aan dat zijn partij nog geen officiële nota heeft gezien, slechts voorstellen, en schoot dus ook niets af. Er zal morgen en in het weekend nog onderhandeld worden. “Wij wachten. Het is noodzakelijk om een nieuwe regering te hebben, maar op basis van een serieus werkstuk dat beantwoordt aan de problemen van ons land. Vandaag is het een beetje te vroeg om te spreken over deze of gene coalitie.”



Flahaut gaf toe dat de nota van Coens en Bouchez rechtser zal uitvallen dan de nota van zijn voorzitter, Paul Magnette. “We moeten rekening houden met de zetelverdeling en de realiteit van het land. Het is noodzakelijk een evenwicht te vinden tussen de twee realiteiten.” Een preformateur kan daar maandag mee aan de slag, liet de ex-minister uitschijnen. Nog eens een nieuwe informateur of informateursduo, “ligt wat moeilijk”, vindt hij.

De Roover (N-VA): “PS lijkt toch niet al enthousiast”

N-VA-fractieleider Peter De Roover vroeg zich daarop af hoe gemeend die openheid van de PS is. “Ik heb toch de indruk dat de PS niet al te enthousiast is, en dat is het minste wat je kan zeggen. De grote vraag is in welke mate er bij de de PS tegemoetkomendheid is voor wat er in Vlaanderen leeft. Als ze een federale regering willen voeren, moeten ze beseffen dat ze uit dat Waalse carcan moeten breken. Dat was bij de nota-Magnette absoluut te weinig gebeurd.”

N-VA blijft volgens De Roover beschikbaar om “verantwoordelijkheid te nemen, op elk vlak”. “Wij zijn de grootste partij van Vlaanderen. Dat is niet alles, maar ook niet niets. Men zal ons toch moeten verleiden met iets wat voldoende eten en drinken bevat voor de Vlaamse belangen. En ik denk dat de informateurs daar wel oog voor hebben gehad.”

“Niet alles klopt”

Kristof Calvo (Groen) benadrukte dat er nog schaafwerk zal gebeuren aan de nota en dat niet alles in de pers klopt. Ook hij bleef voorzichtig positief. "We hebben onze inhoudelijke commentaar intern gegeven. Er staan heel wat fouten in de kranten vandaag. Maar het is wel duidelijk dat de nota geschreven is door andere mensen dan de vorige nota’s. Maar er zijn ook overeenkomsten, en ik hoop dat alle partijen die kunnen vinden. Als wij gevraagd worden voor de regering, dan zal die wel meer klimaatambitie moeten hebben dan de laatste tijd.”

N-VA speelt volgens Calvo “een spel”. “Ik heb samen met collega’s nog altijd wel de indruk dat N-VA niet wil. De N-VA heeft heel veel kansen gehad, en er is zeven maanden aan de piste paars-geel gewerkt. Maar die spelletjes moeten nu stoppen en de informateurs moeten kiezen.”

Minimumpensioen van 1.500 euro is “de eis” voor sp.a

Wat opvalt, is dat het minimumpensioen van 1.500 euro niet in de gelekte nota staat. Nochtans had Magnette al aan het begin van zijn opdracht gezegd dat geen enkele partij daartegen gekant was. Voor Kamerlid Joris Vandenbroucke (sp.a) is zo’n minimumpensioen voor iedereen met een volledige carrière “dé eis” om deel te nemen aan een regering, zo luidde het in de wandelgangen van de Kamer. “Wie zijn leven lang gewerkt heeft, moet kunnen rekenen op een pensioen van minimum 1.500 euro en geen eurocent minder.”