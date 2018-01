Van Quickenborne (Open Vld) steunt Crombez (sp.a) in tweet mvdb

21 januari 2018

23u28 4 Misschien ongewoon. Maar na al hun miserie wens ik @johncrombez en zijn ploeg succes met hun #nieuwsocialisme. Diversiteit, ook in de politiek, is een rijkdom. VincentVQuickenborne(@ VincentVQ) link Burgemeester van Kortrijk en oud-minister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft in een opmerkelijke tweet sp.a-voorzitter John Crombez een hart onder de riem gestoken.

"Misschien ongewoon. Maar na al hun miserie wens is @johncrombez en zijn ploeg succes met #nieuwsocialisme. Diversiteit, ook in de politiek, is een rijkdom", luidt het letterlijk. Van Quickenborne zette in 2012 CD&V-burgemeester Stefaan De Clerck buitenspel, door een coalitie aan te gaan met N-VA én sp.a. Kortrijk kreeg zo voor het eerst een liberale en geen christen-democratische burgervader.

In de regering Di Rupo I (2011-2014) was Van Quickenborne minister van Pensioenen, Crombez was in dit kabinet staatssecretaris voor Fraudebestrijding.