Van puistjes tot porno: nieuwe site geeft jongeren betrouwbare antwoorden op 1.000 vragen: "Het is niet omdat ze alles kunnen googelen dat ze alles wéten" Celien Moors en Brecht Herman

01 oktober 2018

05u00

Bron: eigen berichtgeving 0 Kan ik als jongere legaal porno kijken? En wat zijn mijn opties als ik schoolmoe ben? Zelfs wie simpelweg op zoek is naar een aantal bloktips, kan vanaf vandaag terecht op WAT WAT – het nieuwe informatiemerk van de Vlaamse Overheid voor jongeren dat allesbehalve betuttelend en sturend wil zijn. Ook ouders vinden op de webstek wegwijs in de leefwereld van hun kind.

Voor het nieuwe platform WAT WAT bundelen 70 jeugdinfopartners – denk aan Awel, Tele-Onthaal of het CLB - en de Ambrassade hun krachten. Minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld) maakte er al sinds zijn aantreden een speerpunt van: nog te vaak moet onze jeugd het stellen met foutieve informatie wanneer ze, voornamelijk online, op zoek gaan naar antwoorden op vragen en dilemma's in hun leefwereld.

De meeste kinderen gaan voor vraag en antwoord nog steeds te rade bij ouders, leeftijdsgenoten of leerkrachten, zo bleek uit recent onderzoek van de Hogeschool Gent, in opdracht van de Ambrassade. Jongeren doen dat voornamelijk wanneer het over onderwerpen als vriendschap, verliefdheid en pesten gaat en slaan verder volledig de digitale weg in. Hoe ouder ze worden, hoe vaker ze Google raadplegen. “Met Google of een leerkracht aanspreken is niets verkeerd”, weet Sarah Latré van de Ambrassade. “Maar dan moet de informatie wel juist zijn of zonder oordeel.” Uit hetzelfde onderzoek bleek nog dat jongeren moeite hebben met de enorm stroom aan informatie. Ook weet niet iedereen goed of de sites die ze tegenkomen wel betrouwbaar zijn, en vinden ze de tekst vaak niet op maat geschreven.

Net daar komt WAT WAT kijken. In de vorm van de website watwat.be, via sociale media en een label bundelt het platform voor jongeren tussen 11 en 24 jaar alle mogelijke informatie over thema’s als geld, geloof, seks, problemen op school of praten met de ouders. Nu al worden 1.000 vragen beantwoord, de komende jaren komen er nog veel meer actuele vraagstukken aan bod. Even goed geeft het platform antwoorden op dilemma's: is een mop racistisch of gewoon grappig? “Jongeren zijn goed geïnformeerd, maar soms overschatten we ze ook”, aldus Gatz. “Het is niet omdat ze alles kunnen vinden dat ze ook alles weten. Daarom willen wij een betrouwbaar platform zijn. Zonder betuttelende overheidstaal.” De informatie wordt aangepast per leeftijd: zo kunnen 11-jarigen er perfect terecht voor informatie over seks en seksueel misbruik, maar worden thema's als voorbehoedsmiddelen en SOA's pas vanaf 14 jaar aangeboden. "Alle info over die onderwerpen wordt gecheckt en geschreven door experten die weten wat wel en niet kan, en die weten wat er in hun leefwereld afspeelt", aldus Sarah Latré. Ook ouders kunnen baat hebben bij de webstek. Denk maar aan het moeilijke gesprek dat wel eens over drugs gevoerd moet: hoe probeert een kind dat gesprek aan te knopen, en wat als het dat niet durft?

lees verder onder de foto:

Platformen zoals Awel blijven gewoon bestaan, maar leveren expertise aan WAT WAT en worden daar ook gelinkt. Ook op sociale media is WAT WAT actief en vandaag wordt de campagne afgetrapt met acht invloedrijke jongeren op sociale media die hun eigen worstelingen met het leven delen. WAT WAT wordt ook een label dat jongerenorganisaties kunnen aanvragen - organisaties als Wel Jong Niet Hetero, Ketnet en CLB dragen het vandaag al.

DEZE JONGEREN DELEN HUN DILEMMA

Stien Edlund (17) - 2,8 miljoen volgers op Musical.ly: " Jezelf zijn of anderen nadoen?"

“Echte vrienden zijn vrienden waarbij je jezelf kunt zijn. Want als je niet jezelf bent en je bent plots in een situatie bent waarin je wel jezelf bent, laten ze je gewoon vallen. Op Musical.ly zag ik een heleboel jongens en meisjes die playbackten. Ik wou dat ook proberen, maar ik voelde mij na een aantal post er niet zo goed bij. Ik dacht dat ik misschien betere video’s kon maken, want ik dans supergraag. Dus dan ben ik dansvideo’s gaan maken en ben ik gewoon mezelf gebleven. Ik had wel een beetje schrik in het begin hoe de mensen gingen reageren, want ik ging niet gewoon mee met de rest. Maar ik kreeg superveel lieve reacties en dat vond ik superleuk! Mijn vrienden accepteren mij nu ook gewoon om wie ik ben. Ik ben misschien een beetje anders dan de anderen, maar dat vinden mijn vrienden helemaal niet erg want ik ben gewoon mezelf.”

Elodie Gabias (21) - 40.000 volgers op Instagram: " Perfectie nastreven of taboes doorbreken?"

“Al die perfecte plaatjes die iedereen op Instagram voorgeschoteld krijgt van mooie meisjes, mooi geschminkt, het perfecte lichaam, alles erop en eraan, voor mij hoeft dat totaal niet. Ik geef liever een beeld van hoe ik ben in de realiteit. Als ik bijvoorbeeld een foto post in bikini, ga je mij geen moeite zien doen om er goed slank uit te zien, dat een bepaald vetje niet getoond wordt en zo. Ik ben liever echt: kijk dit ben ik. Dit is ook de realiteit gewoon, niemand is perfect. Ik zit gewoon goed in mijn vel.”