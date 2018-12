Van “politieke soap” tot “Belgische coalitie staat aan de uitgang”: de opvallendste krantenkoppen in buitenlandse pers KVE

09 december 2018

11u06 0 De Zweedse coalitie is niet meer. Ook de buitenlandse kranten hebben met grote ogen gekeken naar de Belgisch regeringscrisis over het VN-migratiepact. Een overzicht.

“Belgisch kabinet gaat door zonder Vlaams nationalisten” kopt de Volkskrant. “De N-VA ontketende de regeringscrisis eerder deze week door aan te dringen op een onthouding van stemmen. Premier Michel wilde daar niets van weten omdat hij internationaal geen gezichtsverlies wilde lijden en zich gesteund voelde door de andere partijen,” klinkt het nog. “In Nederland is een kabinetscrisis over hetzelfde onderwerp ternauwernood voorkomen met een juridisch compromis.”

De Telegraaf titelt: “Belgisch kibbelkabinet klapt”. “Na een politieke soap is het Belgische kabinet met de N-VA aan z’n einde gekomen. Premier Michel reist ondanks een dreigement van de Vlaams-nationalisten om dat niet te doen zondag af naar Marrakesh om het VN-migratiepact te steunen.”

Ook het Algemeen Dagblad stelt dat “de soap rond het migratiepact van Marrakesh zijn dieptepunt heeft bereikt”. “Nu gaat er een strijd losbarsten over wie precies wie aan de dijk heeft gezet, en wie vervolgens de Zwarte Piet krijgt toegeschoven. Want geen van de partijen wil de verantwoordelijkheid voor het mislukken van dit kabinet. Na zijn terugkeer uit Marokko gaat premier Michel overleggen met het parlement over de situatie.”

“Premier Charles Michel stelde dat de N-VA is weggelopen uit de ministerraad”, zo schrijft de NOS. “Ik neem akte van de duidelijke positie van de N-VA. Daar wil ik ze voor bedanken. “ Voorts meldt de NOS: “De crisis in België ontstond toen verschillende andere landen het pact niet wilden tekenen. De Verenigde Staten trokken zich terug, net als Europese landen als Oostenrijk, Polen en Hongarije.”

De Franse krant Le Monde kopt: “Een open politieke crisis”. Volgens het dagblad staat de N-VA onder druk van extreem-rechtse partijen.

Volgens de Duitse krant Frankfurter Allgemeine “staat de Belgische coalitie aan de uitgang”.

Nog in Duitsland stelt Die Welt dat “de discussie om het migratiepact geleid heeft tot het einde van de Zweedse coalitie”. “Premier Michel gaat door met een minderheidsregering.”

De Britse Financial Times schrijft dat “de N-VA vecht om de Vlaams nationalistische stem” en dat “de Belgische regering in crisis is nadat de N-VA de coalitie verlaten heeft”.