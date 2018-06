Van Overtveldt wil onderzoek naar rol van ING België in Panama Papers kg

25 juni 2018

08u10

Bron: Belga 0 Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) gevraagd om een onderzoek te openen naar ING België. Zo melden meerdere kranten vandaag. De bank duikt op in nieuwe onthullingen uit de Panama Papers: ING zou hebben meegewerkt aan offshoreconstructies van rijke Russen.

De minister heeft ook de top van ING gevraagd om toelichting te geven over de rol van de bank in de Panama Papers. In nieuwe gegevens van het Panamees advocatenkantoor Mossack Fonseca duikt de naam ING veelvuldig op. ING Bank in het Zwitserse Genève, een bijkantoor van ING België, blijkt veel Russische klanten uit de olie- en gaswereld te bedienen.