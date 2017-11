Van Overtveldt wil hervorming personenbelasting kv

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Na de hervorming van de vennootschapsbelasting wil minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) werk maken van een hervorming van de personenbelasting. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De hervorming van de vennootschapsbelasting moet nog ingaan en Van Overtveldt komt al met nieuwe plannen. De N-VA'er heeft de Hoge Raad van Financiën - het fiscale adviesorgaan van de regering - gevraagd om een "grote belastinghervorming" voor te bereiden die "vanaf 2019" - onder een nieuwe regering - moet ingaan.

In zijn brief aan de Hoge Raad zegt de minister dat de hervorming het verschil tussen werken en leven van een uitkering groter moet maken. Daarbij moeten de fiscale aftrekken en de belastingtarieven onder de loep worden genomen. Het moet gaan om een belastingvereenvoudiging en -verlaging, die betaald wordt door een "gedeeltelijke of volledige verschuiving naar andere belastingen". Voorts moet de fiscale ongelijkheid tussen alleenstaanden, gehuwden, wettelijke en feitelijk samenwonenden verkleinen.

Van Overtveldt wil ook aandacht voor de "economische en maatschappelijke trends" in de fiscaliteit. Een voorbeeld is dat door de opkomst van elektrische wagens de overheid minder accijnzen op diesel en benzine ontvangt. De vraag is hoe dat opgevangen kan worden.

De Hoge Raad krijgt tot eind 2018 tijd om de hervorming uit te werken.