Van Overtveldt waarschuwt belastingzondaars: "Nu het moment voor regularisatie" kv

04u56

Bron: Belga 0 Photo News Johan Van Overtveldt De fiscus en het gerecht draaien met afzonderlijke acties de duimschroeven aan bij Belgen met zwart geld. Dat zou heel wat belastingzondaars moeten aanzetten om nog voor het jaareinde te regulariseren. "Voor wie nog zwart geld heeft, is dit het moment om het boven water te laten komen. De mazen van het net sluiten zich", zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vandaag in De Tijd.

De fiscus is begonnen met het sturen van vragen om inlichtingen naar Belgen die een constructie hebben opgezet in een belastingparadijs. Wie niet binnen de maand antwoordt, wordt onderworpen aan een door de belastingdienst bepaalde aanslag en een bijkomende boete, kondigt de fiscus aan in een brief die De Tijd kon inkijken.

Maar ook het gerecht is in actie geschoten tegen het zwart geld. Volgens goed ingelichte bronnen van De Tijd heeft het federaal parket 300 regularisatiedossiers bij het contactpunt regularisaties ingekeken. Het gaat om dossiers waarbij de belastingzondaars gewoon hun intresten aangaven en niet het volledige zwarte kapitaal.