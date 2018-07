Van Overtveldt: "Overleg met Europa nodig over Arco" kg

25 juli 2018

11u01

Bron: Belga 3 De federale regering blijft overleggen met Europa over de regeling die ze uitwerkte voor de Arco-coöperanten. Dat heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vandaag gezegd in De Ochtend op Radio 1. De Europese Commissie moet groen licht geven voor het Arco-akkoord en de bevoegde commissaris Margrethe Vestager liet gisteren uitschijnen dat dat niet evident zal zijn. Er is nog overleg nodig, zegt Van Overtveldt.

De federale regering heeft beslist om het dossier af te ronden, aldus Van Overtveldt. Volgens de minister ligt er voor de regering juridisch advies op de tafel dat zegt dat er geen sprake is van staatssteun als je alleen particulieren vergoedt. "Ik ben zelf geen jurist, ik hoor ook andere juristen andere dingen zeggen. Ik denk dat het logisch is dat we de dialoog met de Europese Commissie voortzetten."

Gisteren verklaarde de bevoegde Europese commissaris Vestager dat ze het Arco-akkoord de komende weken en maanden zal bespreken met de Belgische overheid. De commissie schoot de eerste Arco-deal met de staatswaarborg af in 2014, wegens illegale staatssteun.