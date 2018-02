Van Overtveldt laat Brusselse vzw doorlichten nadat directeur 18 jaar lang tot 1.000 euro per dag verdiende TTR ADN

19 februari 2018

15u38

Bron: Belga, VTM Nieuws 0 De fiscus start een onderzoek naar de Brusselse vzw Gial, zo bevestigt federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt vandaag aan VTM NIEUWS.

De vzw staat in voor de informatica in Brussel en kwam afgelopen vrijdag in opspraak nadat uit een audit bleek dat directeur Michel Leroy achttien jaar lang tot 1.000 euro per dag verdiende als zelfstandige. Het contract werd in december na een audit stopgezet.

"Uit de audit van de vzw zijn er onregelmatigheden gebleken. De fiscus zal nu ook een onderzoek uitvoeren op de hele vzw, om een meer gedetailleerd beeld te krijgen. Dat kan over schijnzelfstandige activiteiten gaan, maar zal zich niet daartoe beperken. Het onderzoek richt zich uiteraard op de fiscale aspecten", verduidelijkt Van Overtveldt. Het is aan de experten van Financiën om te bepalen hoe het onderzoek gevoerd zal worden.

Ecolo en Groen willen globale audit van de stad Brussel

De partijen Ecolo en Groen willen dat er een globale audit wordt doorgevoerd van de stad Brussel. Na het schandaal rond Samusocial en nu vzw Gial is het voor de groenen tijd om alle "overbezette mandaten" op te doeken.

Voor Bart D'Hondt (Groen)is met het ontslag van de directeur de kous niet af. "Er blijven heel veel vragen", vinden D'Hondt en Zoubida Jellab (Ecolo). "Waarom duurde het tot het auditverslag van 2017 om te beseffen dat een consultant al die jaren niet kan profiteren van een rijk contract zonder een oproep tot mededinging? Hoe durfden de schepenen, belast met de IT-afdeling van de stad Brussel, een "nep-onafhankelijk" contract te schrijven? Waarom stelde de meerderheid van de PS-MR een directeurspositie in voor een externe consultant, zonder eerst de legaliteit van deze aanpak te verzekeren?"

Groen-parlementslid Bruno De Lille vraagt zich ook af waarom de stad Brussel zijn eigen IT-vzw nodig heeft terwijl het gewest deze dienst voor alle 18 andere gemeenten organiseert. "Deze ongezonde concurrentie zorgt voor onbehoorlijk bestuur. Op het Gewest-niveau zorgen we voor meer transparantie in de instellingen en besturen. Dit is een duidelijk voorbeeld van waarom dat werk op alle niveaus moet doorgezet worden", vindt hij.

De zusterpartijen benadrukken dat ze in de nasleep van het Samusocial-schandaal al de aandacht hadden gevestigd op het beheer van Gial, maar dat een antwoord uitbleef. "Het is tijd voor eens en voor altijd orde op zaken te stellen in het hart van de stad Brussel en tegelijkertijd de hoofdstad van ons land. Er moet een halt toegeroepen worden aan de overbezette mandaten, de concurrentie met het Brussels gewest en de belangenconflicten", besluit Zakia Khattabi, mede-voorzitster van Ecolo.

