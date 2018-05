Van Overtveldt hoopt nog altijd op begrotingsevenwicht SI

06 mei 2018

12u44

Bron: Belga 3 Minister van Financiën Johan Van Overtveldt hoopt dat de regering alsnog probeert om volgend jaar een begrotingsevenwicht te bereiken. Dat zei hij zondag in De Zevende Dag (één). Daarvoor is nog een inspanning van 0,7 procent of drie miljard euro nodig. De N-VA wil die vooral vinden in besparingen.

In het stabiliteitsprogramma dat de federale regering aan de Europese Commissie heeft bezorgd, zou ons land de begroting pas tegen 2020 in evenwicht hebben. Daarmee wordt de ambitie van het begrotingsevenwicht opnieuw met een jaar uitgesteld.

Afgelopen vrijdag sprak N-VA-voorzitter Bart De Wever al de hoop uit dat de federale coalitiepartners N-VA, MR, Open Vld en CD&V nog een inspanning doen om het begrotingsgat dicht te rijden, ondanks de verkiezingskoorts.

N-VA-minister Van Overtveldt zegt nu hetzelfde. Hij wil nog altijd voor een begrotingsevenwicht gaan. Zijn partij zal daarvoor in juli, bij de begrotingsonderhandelingen, voorstellen op tafel liggen. Wat die concreet zijn, wil hij niet zeggen. "Dat is voor de regeringstafel", zei de minister van Financiën.

Aan uitgavenzijde

De voorstellen zullen zich vooral aan de uitgavenzijde bevinden, dus niet bij nieuwe belastingen. "Onze belastingdruk ligt nog altijd boven de 50 procent, we zijn daarmee koploper in Europa en zelfs wereldwijd".

Eerder stuurde N-VA al aan op besparingen in de sociale zekerheid. "Gezien het belang van de sociale zekerheid in de totale uitgaven is het moeilijk om niet ook daar te gaan kijken, als je 3 miljard euro wilt besparen", zei Van Overtveldt zondag.