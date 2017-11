Van Overtveldt en Wilmès weerleggen kritiek op begroting: "Alle lichten op groen om in 2018 beter te doen dan verwacht" ADV

14u23

Bron: belga 0 Photo News "Alle lichten staan op groen om in 2018 opnieuw beter te presteren dan verwacht." Zo heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vandaag in de Kamer gereageerd op de kritieken van het Rekenhof en de Europese Commissie op de begroting van volgend jaar. Net als Begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) kondigde hij aan dat de regering hetzelfde pad als de voorgaande jaren zal blijven bewandelen.

Net als in de voorgaande jaren plaatsten de cijferaars van het Rekenhof vraagtekens bij de opbrengst van een aantal maatregelen in de begroting. Maar ook de Europese Commissie toonde zich erg kritisch over het huiswerk van de regering-Michel. De regering had een verbetering van het structureel saldo met 0,3 procent van het bbp vooropgesteld, maar Europa vreest echter voor een verslechtering van het saldo.

Minister Wilmès benadrukte dat de Commissie niet voor het eerst pessimistischer is dan de regering. Dat was de voorbije twee jaar zowel het geval met de economische groei als met het begrotingstekort, maar telkens werd de soep minder heet gegeten dan ze werd geserveerd, legde de MR-minister uit.

Gunstige evolutie

De opmerking dat de regering niet de meest recente macro-economische gegevens heeft gehanteerd, veegde Wilmès van tafel. "De opmaak van de begroting vond immers in juli plaats en toen heeft de regering zich gebaseerd op de gegevens van het Planbureau uit juni, wat toen de enige beschikbare gegevens waren", luidde het. "De gewesten en gemeenschappen gebruiken bovendien misschien wel recentere cijfers omdat ze later aan de slag gingen, het kader waarbinnen de federale regering werkte is voorzichtiger", ging de minister voort.

Haar collega Van Overtveldt onderstreepte de gunstige evolutie bij de fiscale ontvangsten. "Bij de opmaak van de begroting werd gemikt op een groei van 5,1 procent tegenover 2016. Maar dat cijfer is intussen opgekrikt naar 5,8 procent, en een recente herraming wijst uit dat de ontvangsten op schema zitten om die doelstelling te realiseren."

"Zullen onze doelstelling halen"

De N-VA'er blikte vooruit naar de hervorming van de vennootschapsbelasting en de tweede fase van de taxshift die volgend jaar een impact zullen hebben op de ontvangsten. "Net als dit jaar ben ik ervan overtuigd dat we onze doelstelling zullen halen. Sommige nieuwe maatregelen zullen misschien minder opbrengen, andere meer. De verbeterende macro-economische omgeving, mede door het gevoerde regeringsbeleid, moet rvoor zorgen dat we globaal op koers blijven", dixit Van Overtveldt.

Hij verdedigde vanzelfsprekend de hervorming van de vennootschapsbelasting. Hij hoopt dat het debat diepgaander kan worden gevoerd dan enkel over de vraag of de hervorming budgettair neutraal is. Van Overtveldt voerde daarbij aan dat geen enkele simulatie het scenario onderzoekt waarbij niets aan de vennootschapsbelasting wordt gedaan. "Het 'niets doen' zal ongetwijfeld leiden tot een verschuiving van activiteiten naar andere landen, in het ergste geval door effectieve lokalisatie, puur op belastinggrond."

Aandacht schenken aan geleverde prestaties

Minister Wilmès voerde nog aan dat de Europese Commissie best wat aandacht mag schenken aan de prestaties die ons land de voorbije drie jaar heeft geleverd. Ze citeerde de daling van het begrotingstekort, de structurele hervormingen, de jobgroei, de economische groei en de daling van de schuld. Voor Van Overtveldt tonen de cijfers van 2017 aan "dat we met vertrouwen vooruit kunnen kijken naar 2018 (...) Alle lichten staan op groen om in 2018 opnieuw beter te presteren dan verwacht".