Van Overtveldt belooft maatregelen tegen linken tussen staat en fiscale paradijzen

17u19

Bron: Belga 1 BELGA Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) belooft maatregelen om te voorkomen dat de Belgische staat in de toekomst nog gelinkt wordt aan belastingparadijzen. Dat heeft hij vandaag in de Kamer gezegd na een debat over de Paradise Papers.

Die onthullingen van onderzoeksjournalisten, waaraan ook Le Soir, Knack en De Tijd meewerkten, toonden aan dat de Belgische staat via de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) betrokken is in een postbusconstructie op de Maagdeneilanden. De BMI is voor 64 procent in handen van de Belgische Staat.

Onderzoek

"Dit kan niet", zei Van Overtvelt. Het dossier dateert van de jaren 90 en de minister heeft de betrokken diensten gevraagd volledige klaarheid te scheppen in het dossier. Hij wil de feiten tot in de details kennen en de verantwoordelijkheden kunnen vaststellen.

"Eerst het onderzoek en dan de conclusies", zei Van Overtveldt. "Ik kan u verzekeren dat er maatregelen genomen zullen worden om dergelijke verwikkelingen naar de toekomst toe uit te sluiten." De betrokken instanties zullen zich beschikbaar moeten houden voor het parlement. "Misschien zag men hier in het verleden geen graten in. Ik wel, en ik wil niet dat het zich herhaalt", besloot de minister van Financiën.

"Terechte verontwaardiging"

Over de belastingontduiking of -ontwijking die de Paradise Papers opnieuw blootleggen, zei Van Overtveldt dat "de verontwaardiging terecht is". "Anderzijds kunnen we de onthullingen bezwaarlijk verrassend noemen. Het gaat vaak om constructies op belastingparadijzen die dateren vanuit een tijd waarin het bijna 'bon ton' was om die constructies op te zetten". De N-VA-minister zegt dat de huidige regering via de Kaaimantaks dergelijke constructies aanpakt.

Oppositie:: "Uw verontwaardiging is ongeloofwaardig"

De oppositie nam geen genoegen met de uitleg van de minister. Groenen, sp.a, PS en PVDA menen dat Van Overtveldt in de strijd tegen fiscale fraude te vaak op de rem staat. "Uw verontwaardiging is ongeloofwaardig", zei sp.a'er Peter Vanvelthoven.

Volgende week bespreekt de Kamer de conclusie van de commissie Panama Papers, een van de vorige reeksen onthullingen rond fiscale ontwijkingen via belastingparadijzen. De oppositie vindt het niet kunnen dat de meerderheid enkel de eigen maatregelen wil goedkeuren. Die gaan voor de oppositie immers niet ver genoeg. "Telkens opnieuw uitwijkmogelijkheden inschrijven moet nu gedaan zijn. Voortaan is dat medeplichtigheid", zei Meyrem Almaci (Groen).

1,7 miljard euro aan opgelegde sancties

Minister Van Overtveldt ontkent dat hij de strijd tegen fiscale fraude niet ernstig neemt. Vorig jaar was een recordjaar met 2.500 behandelde dossiers, 1,7 miljard euro aan opgelegde sancties en 255 miljoen euro effectieve inningen.

PVDA - en ook minder uitgesproken PS - hekelden de betrokkenheid van bepaalde mensen in het BMI-dossier. Het privébedrijf Rent-A-Port, dat samen met de BMI het bewuste offshorebedrijf bezit, is een dochteronderneming van de Antwerpse investeringsgroep Ackermans en Van Haaren. Alexia Bertrand, de kabinetschef van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, is daar bestuurder. Hans D'Hondt, de topman van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën en Jean-Claude Fontinoy, een vertrouweling van Reynders, waren of zijn voorzitter van de BMI. Volgens PVDA'er Marco Van Hees wijst dat alles op belangenvermenging.

Op die aantijgingen werd niet ingegaan. "Gratuit mensen en bedrijven besmeuren, dat doe je niet", repliceerde N-VA'er Rob Vandevelde.