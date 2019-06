Van ‘oma en opa’ tot ‘bompi en moeti ‘: deze roepnamen gebruiken we voor onze grootouders HR

20 juni 2019

09u28

Bron: Gezinsbond

'Opa' en 'oma' zijn in Vlaanderen nog steeds de meest gebruikte roepnamen voor grootouders. Dat blijkt uit het derde grootouderonderzoek van de Gezinsbond. Minder populair zijn 'bompa en bomma' of 'vake en moeke'. Er zijn ook regionale verschillen, en er is veel creativiteit.

In het grootouderonderzoek van de Gezinsbond werden de grootouders bevraagd over hun roepnaam. Daaruit blijkt dat ‘opa’ en ‘oma’ veruit de meest gebruikte roepnamen blijven. Minder populair zijn ‘bompa’ en ‘bomma’ of ‘vake’ en ‘moeke’.

Er zijn ook regionale verschillen: ‘bompa’s’ en ‘bomma’s’ wonen vooral in de provincie Antwerpen, ‘vakes’ en ‘moekes’ komen dan weer minder voor in West- en Oost-Vlaanderen. Er is ook veel creativiteit voor andere roepnamen: ‘nonna’, ‘nanou’, ‘meter’, ‘moeti’ en ‘mamieke’ voor de grootmoeders en ‘apoe’, ‘bompi’, ‘nono’, ‘papinoe’ en ‘paps’ voor de grootvaders.

Praten over school

Grootouders spelen overigens nog altijd een belangrijke rol in het leven van tienerkleinkinderen, blijkt ook uit het onderzoek. De meerderheid van de grootouders vindt het niet moeilijk om zich in te leven in de leefwereld van de tieners. “Slechts 17 procent vindt dit wel lastig”, zegt Elke Valgaeren van de Gezinsbond. “De emotionele en psychologische afstand die er vroeger tussen de generaties was, is er vandaag veel minder.”

“Over de school wordt het meest van gedachten gewisseld, gevolgd door de hobby’s, gezondheid en de toekomst. De tieners praten ook graag over de vrienden.” Gevoelige onderwerpen, zoals alcohol of seksualiteit, komen amper aan bod. 28 procent van de grootouders is wel een belangrijk klankbord voor de tieners over de relatie met hun ouders.

Lekker eten

Over het algemeen zijn de grootouders tevreden over het aantal contacten die ze hebben met hun tienerkleinkinderen. Slechts één op de vier wil hen meer zien.

Een op de drie grootouders kookt lekker eten als strategie om de tieners te zien: ze nodigen hen uit om te komen eten of te logeren om contact met hen te kunnen hebben. Ze organiseren ook familiefeesten omdat ze het belangrijk vinden om de hele familie samen te brengen.

WhatsApp

Grootouders hebben niet alleen in levende lijve contact met hun tienerkleinkinderen, maar ook via telefoon of sociale media. 78 procent zegt dat ze de voorbije 2 weken via telefoon, berichtjes of een videogesprek met hen contact heeft gehad. WhatsApp is het populairste mediakanaal: ongeveer de helft van de grootouders gebruikt het voor contact met hun kleinkinderen.

Kleine kanttekening: Een grote groep grootouders vindt wel dat tieners te veel met hun smartphone bezig zijn. “Ze maken zich vooral ongerust over de impact daarvan op het dagelijks leven van hun kleinkinderen”, zegt Elke Valgaeren.