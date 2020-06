Van nakend tekort aan zuurstof tot stroeve communicatie van overheid: coronacommissie legt pijnpunten in woonzorgcentra opnieuw bloot LH

26 juni 2020

14u54

Bron: Belga 3 Tijdens de eerste zitting van de Vlaamse coronacommissie kwam de top van Zorgbedrijf Sakura toelichten hoe de woonzorgcentra van de Oost-Vlaamse groep zijn omgegaan met het virus. Daarbij kwamen voornamelijk gekende problemen opduiken: een dreigend tekort aan beschermingsmateriaal en een bij momenten stroeve communicatie met de overheid.

Tijdens de eerste zitting van de Vlaamse ‘ad hoc-commissie voor de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid’, zoals de naam officieel luidt, lag de focus op mensen uit de sector van de residentiële ouderenzorg. Stefan Walgraeve, Bart D'Hanis en Peter De Naeyer, respectievelijk voorzitter van de raad van bestuur, algemeen directeur en coördinerend arts bij het zorgbedrijf Sakura, kwamen het verloop van de crisis in de woonzorgcentra, assistentiewoningen en woongelegenheden voor kortverblijf van de groep toelichten.

Daarbij kwamen voornamelijk de gekende pijnpunten naar boven. Zo was het voor zowat alle woonzorgcentra in het land moeilijk om aan beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en schorten te geraken, al hadden ze bij Sakura wel een relatief grote stock, en was er op een bepaald moment een nakend tekort aan zuurstof.

Sommige bewoners moesten van het zuurstoftoestel gehaald worden, zodat iemand anders zuurstof kon krijgen Stefan Walgraeve, voorzitter van Zorgbedrijf Sakura

“Sommige bewoners moesten na een uur van het apparaat gehaald worden, zodat iemand anders zuurstof kon krijgen. Terwijl die mensen zelf nog steeds zuurstof nodig hadden”, zei Walgrave daarover eerder deze maand. Uit een bevraging van de federatie van zorgkundigen bleek toen ook dat er in minstens 150 rusthuizen problemen waren met de zuurstoftoediening.

Stroeve communicatie

Daarnaast verliep de communicatie met de overheid, zeker voor er sprake was van de Vlaamse taskforce, soms stroef, gaven de sprekers aan. Volgens Walgrave was het een van de grootste pijnpunten tijdens de coronacrisis.

"Begin maart kregen we nog te horen dat de overheid een lockdown afraadt. Op 11 maart kregen we een nieuw advies, waarin stond dat de woonzorginstellingen beter konden werken aan een beperking van de bezoekersregeling. Die hadden we volledig uitgewerkt, maar diezelfde avond nog werden we opnieuw ingehaald door de feiten, want op 13 maart gingen we in lockdown", vertelde Walgrave. "Dat gaf ons 24 uur de tijd om de interne communicatie te doen met het personeel, maar ook om te communiceren naar bewoners en familie.”

De sprekers kwamen ook nog terug op de ietwat onverwachte beslissing van de nationale veiligheidsraad, die half april communiceerde dat woonzorgcentra opnieuw één bezoeker per bewoner konden toelaten. Die maatregel was niet overlegd met de sector, "en het personeel begreep dat niet", aldus Walgrave.

Psychologische ondersteuning

Nog een pijnpunt volgens Walgrave was het tekort aan psychologische ondersteuning. “Ik hou mijn hart vast voor wanneer de situatie weer normaal is. Het personeel werkt momenteel op adrenaline. Het volle besef moet nog doordringen.”

De coronacommissie onder voorzitter Björn Rzoska (Groen) neemt eerst de aanpak van de crisis in de woonzorgcentra onder de loep en hoopt tegen 24 juli, de laatste zitting voor het zomerreces, een eerste tussentijds verslag met aanbevelingen klaar te hebben. De commissie vergadert twee keer per week, op maandag en op vrijdag. Volgende week maandag komen de directie van het woonzorgcentrum Sint-Bernardus van Bassevelde, crisismanager Stef Bossaerts en Artsen Zonder Grenzen een toelichting geven.

