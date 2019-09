Exclusief voor abonnees Van klimaatspijbelaars naar klimaatkibbelaars: “Kijk niet naar elkaar, maar richt jullie op gezamelijk doel” Dietert Bernaers

03 september 2019

19u27 0 Het blijft maar pruttelen tussen Anuna De Wever (18) en Kyra Gantois (20). De klimaatspijbelaars zijn klimaatkibbelaars geworden. Nog eventjes en de doorsnee Vlaming heeft, door al dat gehakketak, de buik vol van de klimaatstrijd. “Zo’n vaart zal het niet lopen”, denkt de ‘groene’ minister van staat Jos Geysels. “De stroming is zo breed gedragen, een ruzietje gaat de zaak echt niet hypothekeren.”

Het begon allemaal vorige week toen Kyra Gantois in een lange, emotionele tweet haar vertrek uit Youth For Climate aankondigde. Ze verweet Anuna De Wever (18), haar ex-vriendin met wie ze eind vorig jaar YFC had opgericht, dat ze een ‘onewomanshow voor aandacht’ opvoerde en dat afwijkende (politieke) meningen niet welkom waren binnen de beweging.

