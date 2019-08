Van Jommeke tot asperges: dit moet volgens jullie in de ‘Vlaamse canon’ kg

13 augustus 2019

18u15 6 Een lijst met de belangrijkste “ankerpunten” uit de Vlaamse cultuur die het identiteitsbesef van jongeren moet bevorderen: dat stelt informateur Bart De Wever (N-VA) voor in zijn startnota. Maar wat er net op die lijst zou moeten komen, is voer voor discussie. We legden de vraag voor aan jullie. Dit is wat er volgens jullie wél (en ook niet) in de ‘Vlaamse canon’ mag.

Nicolas Van Hoecke: “Het boek ‘De leeuw van Vlaanderen’. Is sowieso een boek dat verplicht MOET gelezen worden door nieuwe generaties. Denk niet dat dat in scholen zo is.”



Filip Van Bouwel: “De Guldensporenslag moet met stip op nummer één staan!”



Kamiel Fremault: “De gedichten van Guido Gezelle. (...) Stan Ockers, Odiel Defraeye en Wannes Raps. De Witte van Zichem. Jeroen Meus en Piet Huysentruyt. (...) En om af te sluiten: BDW. Dat zal zijn ijdelheid goed doen.”

Het moet niet altijd hoge cultuur zijn. Wat te denken van Vlaamse strips, de negende kunst?

Lore Kluwer: “Het moet niet altijd hoge cultuur zijn. Wat te denken van Vlaamse strips, de negende kunst? Keuze genoeg: Jommeke, Suske & Wiske, Kiekeboe, Baekelandt, De Rode Ridder.... Voor ieder wat wils. Ideaal om laagdrempelig de taal te leren en kennis te maken met Vlaamse cultuur en geschiedenis.”



Alexa Grieken: “Zet er een frit en een pint in, Vlaamser dan dat bestaat niet.”



Steven Van Westerloo: “De componist Armand Preud’homme.”



Chris Van Wesemael: “De Ronde van Vlaanderen, Pater Damiaan, geuze (bier), Brugge (rijen, begijnhof,...), de Vlaamse meesters, de IJzertoren, Schep, onze stranden, de kathedraal van Antwerpen, de Vlaamse dialecten, vlasindustrie, paardenvisserij, asperges van Kalfort (staan eind jaren 1800 al op menukaarten in Parijs!),... Er zijn er heel wat op te noemen!”

Als de trots van België ook de trots van Vlaanderen is, dan moeten de negatieve zaken er ook in

Abdel Sawarwaha: “Kolonisatie van Congo mag er zeker bij. Als de trots van België ook de trots van Vlaanderen is (bijvoorbeeld de Rode Duivels, Belgische frietjes of Belgisch bier), dan moeten de negatieve zaken er ook in.”

Ann Verschueren: “Geschiedenis van Vlaanderen. Zoals o.a. wat betekenen die oude standbeelden in onze Vlaamse steden zoals Pieter de Coninck, Jan Breydel en de Klauwaards ? Wat zijn de Brugse Metten, de Guldensporenslag en dergelijke? De waarde van de Schelde en onze wereldhaven Antwerpen in de economie.”

Ricky Rivalis: “‘De helaasheid der dingen’ mag erin.”

Sam Freson: “Grote katholieke heiligen zoals Johannes Berchmans, Pater Damiaan.”

Gerry Cle: “Bier, frieten en chocolade zijn net zo goed Waals als Vlaams. Dat moet er dus niet in. Het kennen van schilders, beeldhouwers, schrijvers, sportvedetten en zangers is afhankelijk van de individuele interesse en kunnen we niet opdringen om te kennen. Rest nog de belforten en begijnhoven en het ECHTE verhaal van de Guldensporenslag in plaats van de romantische versie van Conscience.”

Het vervoegen van het werkwoord ‘hebben’ in het West-Vlaams. Zo kan je je aan de kust al een beetje verstaanbaar maken

Petra Van den Broeck: “De Witte van Zichem :)”

Ronny Martin: “Eindeloze herhalingen van F.C. De Kampioenen. Samson en K3, want Studio 100 verdient een plaats, eender welke afgezaagde Geert Hoste-revue, koken op tv.”

Guy Mertens: “Mathilde Schroyens, de eerste Vlaamse vrouwelijke burgemeester in Antwerpen die openluchtscholen laat bijbouwen voor duizenden kinderen... Typisch ons Vlaams karakter! Niet?”

Kamiel Fremault: “Het vervoegen van het werkwoord ‘hebben’ in het West-Vlaams. Zo kan je je aan de kust al een beetje verstaanbaar maken. Of je doet het gewoon in het Frans. ‘Ik heb’ is ‘kè’, ‘je hebt’ is ‘jèt’, ‘hij heeft is ‘jèt’ (geen verschil met ‘je hebt’ - makkelijk, niet?). ‘We hebben’ is ‘wèèn’, ‘ge hebt’ is ‘ghèt’ (om niet te doen gelijken op ‘jèt’) en ‘ze hebben’, je gelooft het niet, is ‘zèèn’. Als dat cultuurhistorisch Vlaams niet verrijkend is, dan begrijp ik er niets meer van.”