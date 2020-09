Van “ik zal altijd op haar wachten” tot gekaapte helikopter: Mike wilde zijn gevangenisbruid bevrijden na eenzame maanden

Een blik van herkenning in de bezoekersruimte, tientallen liefdesbrieven en vijf maanden later een huwelijk binnen de gevangenismuren. Het verhaal van Mike Gielen en zijn vrouw Kristel Appelt is allesbehalve gewoon. Hij veroordeeld voor internationale drugsmokkel, zij verdacht van de moord op haar ex-vriend. “Ik zal op haar blijven wachten, al duurt het dertig jaar”, zei Mike vorig jaar nog in deze krant. Tot hij afgelopen weekend een helikopter kaapte om Kristel uit de gevangenis te bevrijden, maar zelf opnieuw achter de tralies belandde