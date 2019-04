Van Hool zoekt 200 nieuwe medewerkers in Lier kg

19 april 2019

12u17

Bron: Belga 0 Busbouwer Van Hool heeft tweehonderd vacatures openstaan voor zijn productie-eenheid in Koningshooikt, een deelgemeente van Lier. Het bedrijf zoekt zowat 140 fabrieksmedewerkers en 60 technische bachelors en masters, technisch-administratieve en/of commerciële medewerkers, en organiseert daarom op zaterdag 4 mei een jobdag.

Van Hool zegt dat zijn orderboek goed gevuld blijft. De aanwervingen zijn nodig om de bijkomende nieuwe opdrachten tijdig te kunnen realiseren en om een aantal medewerkers te vervangen die met pensioen gaan. Bij eerdere jobdagen in april en oktober vorig jaar werden bijna honderd nieuwe medewerkers aangeworven.

Bongo-bon

Het bedrijf geeft bovendien iedereen die een kandidaat aanbrengt een Bongo-bon ter waarde van 300 euro voor een citytrip. Om kans te maken op de bon moet die kandidaat wel effectief in dienst treden bij Van Hool én minstens zes maanden actief zijn. Dat ambassadeursprogramma, dat vorig jaar werd ingevoerd, heeft ondertussen al 45 winnaars opgeleverd.



Registreren voor de jobdag kan via de website van Van Hool. Van Hool telt ruim 4.900 medewerkers wereldwijd van wie het grootste deel in de productievestigingen in Koningshooikt (België) en in Skopje (Macedonië).