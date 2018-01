Van Hool bouwt megafabriek in Verenigde Staten: "We willen 400 bussen per jaar produceren" hr

19 januari 2018

19u56

Bron: Belga 0 Busbouwer Van Hool start dit jaar met de bouw van een megafabriek in de Verenigde Staten. De fabriek komt in de staat Tennessee, in het zuidoosten van de VS, zegt topman Filip Van Hool. De busbouwer wil ermee inbreken op de Amerikaanse markt van het openbaar vervoer.

Van Hool is al in de VS actief op de private markt, en heeft er via zijn Noord-Amerikaanse distributeur ABC Companies een marktaandeel van naar eigen zeggen 35 procent. Maar "met een potentieel van 5.000 à 7.000 voertuigen per jaar, is de openbare markt voor bussen veel groter dan de private markt van 1.500 voertuigen per jaar", klinkt het op de website van De Tijd.

400 bussen per jaar

Voor de openbare markt geldt de "Buy American Act". Openbare besturen mogen enkel bussen kopen die voor 70 procent in de VS zijn gebouwd. Met de nieuwe fabriek zal Van Hool voldoen aan die norm. "De fabriek wordt een kopie van die in Macedonië en wordt modulair gebouwd", stelt Filip Van Hool. "Zo kunnen we in fases groeien. Vanaf 2020 willen we er 400 bussen per jaar produceren."

De bouw zou in de tweede helft van 2018 starten en de fabriek zou op termijn 1.000 mensen tewerkstellen. Het precieze investeringsbedrag wil Van Hool niet kwijt.

Van Hool gaat er prat op dat impact van de Amerikaanse fabriek op de werkgelegenheid in België miniem is.