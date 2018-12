Van het openlijk opvrijen van links tot ontslag: dit gebeurde er vandaag TT

18 december 2018

22u10 1 Koning Filip heeft het ontslag van de regering-Michel nog niet aanvaard en houdt het voorlopig in beraad. Charles Michel is dus nog altijd premier. De premier hoopte vandaag zijn minderheidsregering te redden door een forse opening naar links te maken, maar de oppositiepartijen gingen daar niet op in. Dit gebeurde er vandaag.

14.15 uur: Kamer komt bij elkaar

De Kamer van Volksvertegenwoordigers voelt premier Michel aan de tand. Eerst wordt er nog gesproken over het klimaatbeleid van de regering. Michel maakt zich sterk dat België zich volop inzet.

15 uur: oppositie vraagt duidelijkheid

In de plenaire Kamer vragen vooral de linkse oppositiepartijen na het klimaatdebat dat Charles Michel duidelijk maakt waar hij naartoe wil met zijn minderheidsregering. Groen-fractieleider Kristof Calvo verwoordt de opties van Michel als de keuze tussen een “coalition of the willing, ofwel de N-VA”.

16.20 uur: sp.a dreigt met motie van wantrouwen

Zonder de woorden letterlijk in de mond te nemen, dreigt sp.a met een motie van wantrouwen tegen de oranje-blauwe restregering Michel. “U heeft een week de tijd gekregen om te overleggen en u deed dat vooral met rechtse partijen. Er is nog niets veranderd: er is geen regeerverklaring, geen plan, er heerst nog altijd chaos”, wierp fractieleidster Meryame Kitir de premier voor de voeten.

17 uur: Michel stelt parlement voor de keuze

“Er zijn drie keuzes”, aldus Michel in zijn repliek. De eerste keuze is naar vervroegde verkiezingen te gaan, maar Michel benadrukt dat er sowieso Europese en regionale verkiezingen komen in mei. Hij waarschuwt dan ook voor immobilisme en “verarming” bij de bevolking.

Als tweede keuze ziet premier Michel een nieuwe meerderheid, maar dat is dan de keuze van parlement via een constructieve motie van wantrouwen.

De derde weg is “geen traditie” in België, zegt Michel, maar wel in dertien andere landen: een minderheidsregering tot aan de verkiezingen van mei, in samenwerking met het parlement.

17.20 uur: opening naar links

Michel verrast met een duidelijke opening naar de linkse oppositiepartijen. Hij stelt verschillende maatregelen in het vooruitzicht zoals een verlaging van de BTW op elektriciteit. “Willen we er samen op toezien dat de versterking van de koopkracht wel degelijk gerealiseerd kan worden voor de lage en middenlonen? Willen we blijven werken aan de versterking van de koopkracht? Dan is het nodig om de discussies te openen en hierover beslissingen te nemen.”

Michel eindigt zijn toespraak door te zeggen dat hij weet dat de regering geen meerderheid heeft in het parlement. Maar hij hoopt wel een meerderheid te kunnen opbouwen in overleg met de verschillende partijen. Hij roept hen op “zo snel mogelijk rond de tafel te gaan zitten rond een beperkt aantal punten die ons zullen toelaten een ‘coalitie van de goede wil’ te bouwen. Hij vraagt geen vertrouwensstemming.

De premier hoopt zo de linkse partijen te overtuigen geen motie van wantrouwen in te dienen.

17.50 uur: zitting wordt geschorst

De zitting is op vraag van de PS geschorst. De oppositiepartijen dienen dus niet meteen een motie van wantrouwen in en lijken de voorstellen van Michel op zijn minst te willen bestuderen. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) schorst de zitting voor zo’n half uur.

18.56 uur: opvallende tweet Gwendolyn Rutten

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten laat weten dat de regering moet “afwerken waar we vier jaar aan gebouwd hebben”. “Meer jobs, meer koopkracht en meer welvaart. Daarom zijn de begroting en de jobsdeal zo belangrijk. Dat is en blijft onze focus.”



Meteen vraagt Kristof Calvo zich af “wat het nu is”. “Michel legt andere accenten, maar zijn restmeerderheid wil gewoon beleid verder zetten?”

Wat is het nu? #dtv Michel legt andere accenten, maar zijn restmeerderheid wil gewoon beleid verder zetten? #dtv https://t.co/CKA31M9HVJ Kristof Calvo(@ kristofcalvo) link

19.30: motie van wantrouwen

Sp.a en PS dienen, gesteund door Groen/Ecolo, een motie van wantrouwen in. Ze geven premier Michel nog 48 uur de tijd om met concrete voorstellen of daden te komen.

De socialisten en de groenen willen dat de premier de “vage engagementen” die hij volgens hen in de Kamer deed concreet maakt. De linkse oppositie is dus voorlopig niet overtuigd. Ook de reactie van Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten, die zei dat haar partij vasthoudt aan de begroting en de arbeidsdeal, deden het vertrouwen in Michels beloften geen goed.

19.44: zitting hervat, Michel vraagt het woord

Nog voor de oppositie een motie van wantrouwen kan indienen, vraagt premier Michel het woord.

“Ik heb de kans gehad om daarnet op het spreekgestoelte mijn overtuiging uit te leggen en ik heb een eerlijke oproep tot samenwerking gedaan. Maar ik moet vaststellen dat die oproep niet overtuigd heeft. Ik heb begrepen tijdens de schorsing dat de oproep niet gehoord werd. Ik moet dat respecteren en daar akte van nemen”, aldus de premier. Hij trekt naar de koning om het ontslag van zijn regering aan te bieden.

21.03: ontslag in beraad

Koning Filip heeft vandaag nog niet meteen gereageerd op het ontslag van de regering. Hij houdt de beslissing in beraad, zo laat het Paleis weten. De koning consulteert vanaf morgen de partijvoorzitters die een fractie in de Kamer hebben. Dat zijn MR, CD&V, Open Vld, N-VA, sp.a, Ecolo/Groen, cdH en PS.

Eerste Minister @CharlesMichel werd in audiëntie ontvangen in #KasteelLaken om het ontslag van de regering aan te bieden. De Koning houdt zijn beslissing in beraad. pic.twitter.com/L0W2qWZdts Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link

