Van Gucht waarschuwt jongeren voor complottheorieën: “Het virus is onzichtbare vijand, deze crisis is wel degelijk zeer reëel”

Op sociale media circuleerden de voorbije maanden honderden complottheorieën over het coronavirus. De kwestie werd aangehaald door viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie over het coronavirus. “Deze reacties zijn volkomen begrijpelijk”, aldus Van Gucht. “Maar het virus is een onzichtbare vijand, deze crisis is wel degelijk zeer reëel", zei hij ook.