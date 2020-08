Van Gucht: “Twee procent van reizigers die uit rood gebied terugkeren, is besmet” KVDS

09 augustus 2020

06u06

Bron: Belga 6 Van de reizigers die deze zomer uit rood gebied zijn teruggekeerd, bleek 2 procent besmet te zijn met het coronavirus. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht in een interview met De Zondag.

"Ons instituut heeft er net een eerste statistiek van gemaakt. Op 1.200 tests die zijn uitgevoerd bij mensen die uit een rood gebied terugkeerden, bleken er 22 besmet met corona. Dat is 2 procent: niet zo heel veel, maar het is toch ook niet niks", aldus Van Gucht.

Goede hoop

De komende weken wordt dat percentage verder in het oog gehouden. Van Gucht zegt voorts dat hij er goede hoop op heeft dat een vaccin tegen het virus ons zal toelaten om terug te keren naar een veel normalere maatschappij, al denkt ook hij niet dat vaccins het coronavirus volledig gaan tegenhouden.





De grootste bedreiging voor onze toekomst is volgens de viroloog een coronamoeheid. "Ik vrees dat het draagvlak bij de bevolking zal afkalven. Je zal meer stemmen krijgen die de zaak in twijfel trekken, die zeggen dat het allemaal zo erg niet is (...). Je kunt als overheid wel ondersteunen en regels installeren en handhaven, maar het zijn wijzelf die door ons gedrag het verschil maken. We moeten ook opletten met een teveel aan berichten over corona in de media. De mensen denken soms, daar zijn die virologen weer. En ik kan dat perfect begrijpen", besluit Van Gucht.

Bekijk ook: Van Gucht roept op om mondmaskers niet overal te verplichten



