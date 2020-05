Van Gucht: “Sociale bubbels kunnen misschien wel groter” kv

28 mei 2020

20u16 25 Volgens viroloog Steven van Gucht is het een goed idee om de contactbubbels eens opnieuw onder de loep te nemen. Sinds enkele weken mogen gezinnen, die elk zelf een bubbel vormen, vier extra mensen aan hun bubbel toevoegen. Dat kan ruimer, zegt Van Gucht, zolang het idee van de bubbels gerespecteerd blijft.



“Ik denk dat het ruimer kan”, aldus Van Gucht vandaag in VTM Nieuws. “We moeten wel het idee van die bubbels blijven respecteren. Dat is belangrijk, maar in zo’n bubbel kunnen misschien wat meer mensen zitten dan vier.”

De nieuwe bepalingen van de bubbels zouden het voor iedereen makkelijk begrijpbaar en haalbaar moeten maken, stelt hij. Van Gucht stelt voor om de zaken te definiëren onder de vorm van bubbels die bij elkaar mogen komen.



Zo worden schoolklassen beschouwd als bubbels op zich. Wanneer een kind positief test voor een besmetting met het coronavirus, dan heeft dat bijgevolg een impact op de hele bubbel en wordt de volledige klas naar huis gestuurd. Grote problemen verwacht hij op dat vlak niet: “Kinderen lopen niet zo’n groot risico en worden er ook niet zo ziek van.”

De evolutie van de cijfers is nog altijd goed, zegt Van Gucht. Het effect van de versoepeling van de maatregelen is voorlopig beperkt.