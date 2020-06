Van Gucht reageert op kritiek Van Ranst: “Ik denk dat het beter is dat Marc eerst overlegt met zijn collega’s” ADN

22 juni 2020

16u16 100 Viroloog Steven Van Gucht is niet gediend met de felle kritiek van zijn collega Marc Van Ranst over het feit dat Sciensano niet langer coronacijfers publiceert op zondag en maandag. “Ik denk dat het beter is dat Marc eerst eens overlegt met zijn collega’s over wat er juist in de pipeline zit, vooraleer hij die kritiek uit”, aldus Van Gucht in een reactie aan onze redactie. “Want die is niet echt gerechtvaardigd.”



Sciensano kondigde afgelopen vrijdag aan dat het voortaan geen coronacijfers meer zal publiceren op zondag en maandag.

‘Dit moet beter’

Die beslissing kon er bij viroloog Marc Van Ranst niet in. Hij haalde maandag fel uit naar wat hij een “zomervakantiemodus” noemde.



“Een land met nog meer dan 20 nieuwe besmettingen per dag (vorige week waren er gemiddeld 90 per dag!) kan het zich niet permitteren om reeds over te schakelen op ‘zomervakantiemodus’ en zondag en maandag geen nieuwe coronacijfers te publiceren. Managen is meten! Sorry, maar dit moet beter!”, klonk het.

‘Continu’

“De bewaking van de Volksgezondheid, van de cijfers, die gaat continu door”, aldus Van Gucht in een reactie op die uithaal. “Het enige wat veranderd is, is de manier waarop we rapporteren. We willen weggaan van die nogal statische pdf-rapporten naar een meer interactieve tool. De mensen gaan dit dus kunnen opvolgen.”

Daarmee verwijst de viroloog naar de nieuwe online tool die het gezondheidsinstituut maandag lanceerde, waarop overheid en burgers kunnen volgen hoeveel nieuwe besmettingen met het coronavirus er per gemeente bijkomen. Daarbij is er ook een alertfunctie voor de lokale overheid, zodat die kan ingrijpen als er ergens opvallend veel nieuwe besmettingen zouden opduiken.

‘Onterecht’

“Dit staat zeker niet in een soort van zomermodus”, vervolgt Van Gucht. “Dit wordt continu opgevolgd. Dus die kritiek is een beetje onterecht, denk ik. Ik denk dat het belangrijk is dat de mensen op de hoogte zijn van de situatie zoals ze is en dat ze die ook continu kunnen opvolgen. We doen er ook alles aan om dat systeem nog te verbeteren.”

