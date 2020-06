Van Gucht over de protestacties: “Alle levens zijn belangrijk, dit virus maakt geen onderscheid tussen kleuren” SVM

07 juni 2020

19u48

Bron: Eigen berichtgeving/De Morgen 0

Tienduizend betogers die samentroepten in Brussel. Tientallen manifestanten in Antwerpen die op elkaar gepropt stonden in een Lijnbus, nadat ze opgepakt waren. Virologen zien de taferelen van het ‘Black Lives Matter’-protest met lede ogen aan. “Dit virus maakt geen onderscheid tussen overtuigingen of kleuren”, stelt Steven Van Gucht.



De meeste aanwezigen droegen een mondmasker, maar dat was dus niet altijd het geval. “Zulke bijeenkomsten zijn sterk af te raden op een ogenblik dat het coronavirus nog steeds circuleert”, zegt Van Gucht aan onze redactie. “Alle levens zijn belangrijk en dit virus maakt geen onderscheid tussen overtuigingen of kleuren. Belangrijk is om afstand te houden én een masker te dragen.”

Zijn collega Marc Van Ranst stelt het in ‘De Morgen’ nog iets scherper. “Twee maanden geleden was dit zonder twijfel dodelijk geweest. Vorige maand was dit supergevaarlijk geweest. Vandaag kunnen we ons iets meer permitteren, maar niet dit. Geen 10.000 man. Hier gaan zeker mensen ziek van worden.”