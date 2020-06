Van Gucht na stijgende Duitse R-waarde: “Ook in ons land zijn nieuwe uitbraken heel waarschijnlijk” JOBR

22 juni 2020

16u40 4 De R-waarde van de verspreiding van het coronavirus in Duitsland stijgt opnieuw sterk . Ze is er na enkele lokale corona-uitbraken gestegen naar 2,88. Dat wil zeggen dat wanneer 100 mensen het virus hebben opgelopen, zij nog eens 288 andere mensen zullen besmetten. Volgens viroloog Steven Van Gucht is het heel waarschijnlijk dat we binnenkort ook in ons land dergelijke situaties zullen meemaken. Dat vertelt hij tijdens een videogesprek met onze redactie.



De stijging van de R-waarde in Duitsland is een onrustwekkend gegeven. Wanneer we het coronavirus willen indammen, moet die besmettingswaarde onder de 1 zakken. Anders neemt de epidemie weer in kracht toe. De R-waarde in Duitsland steeg de laatste dagen naar 2,88, vooral door lokale uitbraken. Ter vergelijking, de R-waarde in België ligt momenteel op 0,87.

“In Duitsland waren de besmettingscijfers de laatste weken relatief laag”, vertelt viroloog Steven Van Gucht aan onze redactie. “Wel zien we de laatste dagen een stijging van het aantal nieuwe Duitse besmettingen. Er worden nu zo’n 800 nieuwe gevallen van corona per dag geteld. Dat is vooral te wijten aan lokale uitbraken in bijvoorbeeld een vleesverwerkend bedrijf in Noordrijn-Westfalen. Dat maakt dat de R-waarde stevig de hoogte in ging de laatste dagen. Die uitbraken zijn verontrustend”, klinkt het. “Het aantal nieuwe besmettingen ligt wel nog steeds relatief laag voor een groot land als Duitsland. Rampzalig is het dus nog niet, zolang die uitbraken gecontroleerd blijven.”

De mate waarin we erin slagen een uitbraak lokaal te houden, zal heel bepalend zijn voor of we al dan niet een tweede grote golf kunnen vermijden Steven Van Gucht

“Dergelijke uitbraken kunnen zeker ook in België plaatsvinden in de toekomst”, gaat de viroloog verder. “Het is heel waarschijnlijk dat wij in de komende weken en maanden lokale uitbraken gaan zien in ons land. Dat kan in een school zijn, maar ook in een fabriek, bijvoorbeeld. Het is dan heel belangrijk dat we zo’n uitbraak snel kunnen herkennen en dat we snel kunnen ingrijpen door bijvoorbeeld alle contactpersonen in kaart te brengen en mensen in isolatie te zetten”, klinkt het. De mate waarin we erin slagen zo’n uitbraak lokaal te houden, zal heel bepalend zijn voor of we al dan niet een tweede grote golf kunnen vermijden.

