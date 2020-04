Van Gucht: “Afwachten of daling ziekenhuiscijfers zich doorzet, belangrijkste indicator voor afbouw is situatie op intensieve zorgen” Jeroen Van Horenbeek ADN

27 april 2020

12u26

Bron: De Morgen, Belga 2 Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is de afgelopen 24 uur gedaald tot 127 – het laagste aantal sinds 16 maart. Dat is goed nieuws, al speelt het weekendeffect wellicht een rol. De geplande exit uit de lockdown volgende maand hangt samen met de dagelijkse coronastatistieken. Hoe zullen die evolueren? Volgens viroloog Marc Van Ranst (UZ Leuven) moet het aantal nieuwe ziekenhuisopnames dalen richting 100 per dag. Zijn collega Steven Van Gucht (Sciensano) kijkt vooral naar het aantal mensen op intensieve zorgen, dat naar 450 zou moeten zakken, tegenover 900 nu.

Tijdens de dagelijkse persconferentie is gemeld dat “de dalende trends zich doorzetten”. Concreet is het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van de voorbije 24 uur gedaald tot 127, al speelt daar allicht ook het weekendeffect mee. 93 mensen mochten het ziekenhuis verlaten, wat het totale aantal mensen in de ziekenhuizen op 3.968 brengt. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen stabiliseert dus, al blijft het hoog. Op de afdelingen intensieve zorgen liggen nog altijd 903 coronapatiënten.



Dubbele epidemie

“Het gaat om de cijfers van zondag, dus we moeten voorzichtig blijven”, zegt Van Gucht. Dat de coronastatistieken slechts geleidelijk dalen – trager dan bijvoorbeeld in Nederland – wijt hij aan de ‘dubbele epidemie’ die momenteel in ons land woedt: enerzijds binnen de algemene bevolking en anderzijds binnen de woonzorgcentra. “Dat de ziekenhuiscijfers vandaag nog altijd erg hoog blijven, heeft wellicht te maken met het feit dat veel bewoners van woonzorgcentra nu worden doorverwezen. We zullen moeten afwachten of de daling zich doorzet”, aldus Van Gucht.



Intensieve zorgen

Pas wanneer de ziekenhuizen de coronacrisis volledig onder controle hebben, kan een exit uit de lockdown plaatsvinden, oordeelt hij. Sciensano houdt verschillende indicatoren in de gaten om tijdig capaciteitsproblemen in ziekenhuizen te kunnen voorspellen. De belangrijkste is de bezetting op de dienst intensieve zorgen in de ziekenhuizen, stelt de viroloog.

“We moeten te allen tijde garanderen dat er voldoende capaciteit is zodat alle patiënten die het nodig hebben behandeld en gered kunnen worden.” Momenteel liggen dus nog meer dan 900 mensen op intensieve zorgen, dat aantal moet volgens de viroloog meer dan halveren om terug naar een normale situatie op die diensten te kunnen gaan.

“Het is belangrijk dat we kunnen terugkeren naar een normale bezetting op de intensieve zorgen, zodat er geen extra personeel meer nodig is en het personeel weer normaal kan werken.”

Late indicator

Maar alleen naar intensieve zorgen kijken is niet goed, omdat het een “late indicator”, erkent Van Gucht nog. Mensen die besmet zijn en ziek worden, komen meestal pas twee weken later op de intensieve zorgen terecht. Daarom houdt Sciensano ook vroege indicatoren in de gaten. Het gaat dan onder meer om het aantal positieve testen, consultaties bij de huisdokter voor een griepachtige aandoening en het absenteïsme op het werk.

Hetzelfde geluid eerder ook al bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). “De tendens moet duidelijk zijn: altijd naar omlaag. Ziekenhuisopnames en aantal mensen op intensieve zorg zijn goede parameters. Maar zo zijn er veel parameters en criteria, en de beslissing hangt niet van één daarvan af”, zei ze vanochtend op Radio 1.

