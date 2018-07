Van groen naar bruin: blik vanuit de ruimte toont hoe onze natuur is veranderd op een maand tijd ADN

26 juli 2018

17u24

Bron: ESA 0 Het effect van de aanhoudende en soms verschroeiende hitte in Europa is ook vanuit de ruimte goed te zien. De Copernicus Sentinel-3 missie van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA toont hoe onze vegetatie is veranderd. Van frisgroen naar dor en bruin, in amper een maand.

De twee beelden tonen exact hetzelfde gebied: een stuk van Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, een stuk van Duitsland, een stuk van Frankrijk en Denemarken. De eerste opname dateert van 28 juni, de tweede van gisteren. Het verschil kan bijna niet groter zijn. Daar waar de natuur eind juni nog fris en gezond was, is door de hitte niets meer over van al die groene weelde.