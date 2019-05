Van Grieken wil “niet aan de zijlijn blijven staan”: “Niet onlogisch dat grootste partij en grote winnaar handen in elkaar zouden slaan” TT

27 mei 2019

11u36 70 Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zegt dat zijn partij zich “nederig en constructief” zal opstellen in gesprekken met N-VA-voorzitter Bart De Wever. Van Grieken wil “het bord afgeven en zonder rancune de toekomst tegemoet gaan”, zei hij op een persconferentie na de overwinning voor zijn partij gisteren. Breekpunten voor een Vlaamse regering gaf Vlaams Belang niet voor de camera’s.

Vlaams Belang is dé winnaar van de verkiezingen in Vlaanderen. De partij van Tom Van Grieken was een overwinning voorspeld, maar werd gisteren toch groter dan vooraf werd verwacht. De partij scoorde rond de 18 procent en wordt de tweede partij van Vlaanderen.

“Vlaanderen is wakker geworden in een ander politiek landschap”, stak Van Grieken van wal. Ook voor zijn partij, die hij “een nieuw Vlaams Belang” noemde. “Het signaal mogen we absoluut niet negeren. In de campagne zijn harde woorden gevallen, ook naar onze kiezers. Maar wij zijn bereid om het bord af te vegen en zonder rancune de toekomst tegemoet te gaan, in het belang van een beter Vlaanderen.”



Van Grieken noemde het logisch dat het initiatief om een Vlaamse regering te vormen nu bij N-VA en Bart De Wever ligt. “Wij kijken uit naar zijn initiatieven en stellen ons constructief op. In een normale democratie is, wat die land niet is, is het niet onlogisch dat de grootste partij en de grootste winnaar elkaar eerst proberen ten vinden en dan een andere partner proberen te zoeken. We gaan de komende dagen met een open geest naar iedereen luisteren.” Vlaams Belang vaardigt daarvoor Van Grieken zelf en de fractieleiders Barbara Pas en Chris Janssens af.

Het partijbestuur heeft de drie Vlaams Belangers een “duidelijke opdracht” gegeven: “Niet voor de camera’s onderhandelen.” Breekpunten wilde Van Grieken dan ook nog niet geven. “Als we wilden, hadden we dat hier kunnen doen, dat was de makkelijke weg geweest. Het zou voor ons veel makkelijker zijn de deur toe te slaan en ons voor te bereiden op een harde oppositie. Maar wij slaan de deur niet dicht, stellen ons nederig op en wachten het initiatief van de grootste partij af. Ik heb niet de intentie om aan de zijlijn te staan. Maar ik heb respect voor de anderen, maar vraag ook respect voor ons programma.”

Vanmorgen noemde Van Grieken het al “betreurend” dat Open Vld en CD&V “opnieuw met de postjes bezig” waren. “De kiezer heeft dat net keihard afgestraft”, zei hij in een reactie bij VTM Nieuws op het feit dat die twee partijen gisteren meteen verklaarden niet met Vlaams Belang te willen samenwerken.

Federaal verwacht Van Grieken niet veel. “Als Elio Di Rupo mij uitnodigt”, wil hij daar op ingaan. “Maar ik denk niet dat hij dat gaat doen.”