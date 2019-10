Van Grieken: "Wie gaat strijden voor Erdogan, moet Belgische nationaliteit verliezen" ttr

15 oktober 2019

12u27

Bron: belga 204 Vlaams Belang dient een wetsvoorstel in waardoor iedereen die zijn legerdienst doet in het leger van een land dat behoort tot de Organisatie voor Islamitische Samenwerking zijn Belgisch staatsburgerschap verliest. "Wie gaat vechten in een leger van een land waarvan de waarden haaks op de onze staan, heeft hier geen plaats meer", vindt partijvoorzitter en Kamerlid Tom Van Grieken.

Van Grieken wijst erop dat de recente inval van Turkije in Syrië internationaal afgrijzen opwekt en dat ook in België de verontwaardiging groot is, maar volgens Vlaams Belang niet bij iedereen. Heel wat burgers bezitten zowel de Belgische als de Turkse nationaliteit, wat volgens de partij tot een belangenconflict leidt.

De partij klaagt aan dat sommigen van hen momenteel in het Turkse leger dienen en dus een hand hebben bij deze inval. Zo maken de media melding van de Mechelse rapper BizzyBlaza die met het Turks leger vecht in Syrië en daarmee pronkt op sociale media. Daarnaast is de Voetbalbond een onderzoek gestart naar de jeugdvoetbalploeg Turkse FC uit Beringen die de militaire groet brengt. "Het is duidelijk dat de dubbele nationaliteit leidt tot belangenconflicten. Tijd dat men er dan ook komaf mee maakt. Vlaams Belang wil alvast het voortouw nemen", zegt Kamerfractieleidster Barbara Pas.

Partijvoorzitter Van Grieken wil in de praktijk dat men stappen onderneemt tegen Belgische staatsburgers die gaan vechten voor een buitenlandse mogendheid en diende daar een wetsvoorstel toe in. "Wie voor een leger van een land gaat vechten waarvan de waarden haaks op de onze staan, dient zijn staatsburgerschap te verliezen", meent hij. Wie zijn steun verleent aan een krijgsmacht behorend tot de Organisatie voor Islamitische Samenwerking, moet de Belgische nationaliteit ontnomen worden, zo vindt de partij.

