Van Grieken (Vlaams Belang) bereikt kaap van 500.000 volgers en is veruit populairste politicus op Facebook SVL

08 oktober 2020

11u58 160 Tom Van Grieken is de populairste politicus van ons land op Facebook. Zijn fanpagina overschreed eerder deze week de kaap van een half miljoen vind-ik-leuks of ‘likes’. Andere politici volgen op ruime afstand van de voorzitter van Vlaams Belang. “Ik vat dit op als een oproep om nog een tandje bij te steken”, aldus Van Grieken.

Met 500.000 vind-ik-leuks steekt Tom Van Grieken met kop en schouders boven alle andere Belgische politici uit. Zo komt Theo Francken (N-VA) met 226.600 likes nog niet aan de helft van het aantal volgers van Van Grieken. Bart De Wever (N-VA) schommelt rond de 220.000, Conner Rousseau (sp.a) heeft om en bij de 105.000 vind-ik-leuks op Facebook. Vlaams Belang zet al enige tijd flink in op promotie via sociale media en dat heeft de partij dus geen windeieren gelegd.

“Met onze aanwezigheid op sociale media houden we de vinger aan de pols”, vertelt Tom Van Grieken. “De honderdduizenden volgers tonen aan dat ons programma en boodschap populair zijn. Voor mij is dit ook een signaal om een tandje bij te steken. Vandaag zijn we de grootste partij op sociale media, in 2024 willen we de grootste worden in de parlementen”, aldus een ambitieuze Van Grieken.



Van de huidige regering is premier Alexander De Croo de populairste op Facebook met zo'n 33.000 likes, veel andere Vlaamse ministers en staatssecretarissen zitten onder de 10.000 volgers. Frank Vandenbroucke (sp.a, minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken) en Annelies Verlinden (CD&V, minister van Binnenlandse Zaken) hebben zelfs helemaal geen Facebookpagina. De nieuwe regering zou wel werken aan een uitgaveplafond voor politieke partijen op sociale media.

Tom Van Grieken vierde de mijlpaal op zijn verjaardag:

Van Grieken houdt andere politici op Facebook ver achter zich:

Theo Francken (N-VA): 226.600 likes

Bart De Wever (voorzitter N-VA): 220.300 likes

Conner Rousseau (voorzitter sp.a): 105.130 likes

Peter Mertens (voorzitter PVDA): 86.300 likes

Alexander De Croo (Open Vld, premier): 33.006 likes

Petra De Sutter (Groen, vicepremier): 23.918 likes

Sammy Mahdi (CD&V, staatssecretaris van Asiel & Migratie): 11.752 likes

Vincent Van Quickenborne (Open Vld, minister van Justitie): 8.520 likes

Meryame Kitir (sp.a, minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid): 6.430 likes

Tinne Van der Straeten (Groen, minister van Energie): 4.871 likes

Vincent Van Peteghem (CD&V, minister van Financiën): 2.975 likes

Eva De Bleeker (Open Vld, staatssecretaris van Begroting): 486 likes

Niet aanwezig op Facebook:

Frank Vandenbroucke (sp.a, minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken)

Annelies Verlinden (CD&V, minister van Binnenlandse Zaken)