Van Grieken: “Verkiezingen kunnen geschiedenis ingaan als begin van onafhankelijke Vlaamse Republiek” ADN

10 juli 2019

19u51

Bron: Belga 74 De verkiezingen van 26 mei zouden de geschiedenis kunnen ingaan als "het begin van de onafhankelijke Vlaamse Republiek". Dat zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in zijn 11 juliboodschap. Volgens Van Grieken loopt die weg naar een Vlaamse republiek niet via een staatshervorming of confederalisme, maar door Vlaanderen "te bevrijden uit het Belgische carcan", dus meteen de stap naar Vlaamse onafhankelijkheid.

Van Grieken voelt zich duidelijk gesterkt door de verkiezingsoverwinning. "Het woord 'historisch' wordt al te snel bovengehaald, maar die verkiezingen zouden wel eens de geschiedenis kunnen ingaan als het begin van de onafhankelijke Vlaamse Republiek", zegt de Vlaams Belang-voorzitter.

Confederalisme

Samen met de grootste partij van Vlaanderen haalt het Vlaams Belang ruim 43 procent van de stemmen. Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) nodigde Vlaams Belang ook uit voor verschillende gesprekken met het oog op de vorming van een Vlaamse regering. Maar tegelijk stemde men in Franstalig België links tot uiterst links en blijft het cordon sanitaire in Vlaanderen overeind.



Van Grieken verwacht geen heil van een nieuwe staatshervorming en gelooft ook niet dat confederalisme de oplossing is. Dat zijn volgens hem geen stappen naar "communautaire vooruitgang en al zeker niet naar Vlaamse onafhankelijkheid, om de zeer eenvoudige reden dat binnen al deze strategieën geen fundamentele veranderingen mogelijk zijn zonder instemming van de Franstaligen, zowel op communautair als op niet-communautair vlak."

“Nationale motie van wantrouwen”

Volgens Van Grieken is het tijd om gehoor te geven aan de "Vlaamse grondstroom" en Vlaanderen te bevrijden van het "Belgisch carcan".

"De Vlamingen hebben eigenlijk een gigantische Vlaams-nationale 'motie van wantrouwen' tegen de huidige failliete en vastgelopen Belgische Staat goedgekeurd", aldus Van Grieken. "Laat 11 juli de dag zijn waarop we als Vlaams-nationale familie die hunker, die vurige wens voor een eigen staat, dat baas is over zijn eigen centen, grenzen en toekomst samen vervullen. Wij zijn bereid.”