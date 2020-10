Van Grieken: "Ik zal u verrassen, Sammy Mahdi is niet zo links als iedereen denkt” SVM

01 oktober 2020

17u00

Bron: Belga 14 Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken toont zich opvallend positief over de keuze voor Sammy Mahdi (CD&V) op Asiel en Migratie. "Ik zal u verrassen. Ik heb vertrouwen in de persoon van Sammy Mahdi. Hij is een generatiegenoot en een zeer talentvol iemand. Sammy wordt vaak onderschat. Sammy is niet zo links als iedereen denkt", aldus Van Grieken. Maar omdat ook Ecolo, Groen en de PS in de regering zitten, zal Mahdi volgens Van Grieken geen werk kunnen maken van een echt strenger migratiebeleid.

Het is geen verrassing, maar Van Grieken is weinig onder de indruk van de regeerverklaring van premier De Croo (Open Vld). Hij herhaalt dat de regering “niet de meerderheid van de Vlamingen vertegenwoordigt".

Van Grieken ontkent niet dat er links en rechts een goed element in het regeerakkoord zit, denk bijvoorbeeld aan 11 juli als betaalde feestdag. "Daar kan ik vrolijk over zijn, maar dat is niet de essentie. De vraag is: gaat er een ander sociaal-economisch beleid gevoerd worden? Gaan er voldoende middelen vrijgemaakt worden voor veiligheid? Komt er echt een strenger migratiebeleid met meer terugkeer?”



Wat dat laatste betreft, vreest Van Grieken alvast dat het de verkeerde kant zal uitgaan. "Men zegt dat minderjarigen niet mogen opgesloten worden in gesloten centra. Dat betekent dat iedere illegaal en uitgeprocedeerde die niet vrijwillig wil vertrekken niet het land kan uitgezet worden als hij een minderjarig kind heeft. Als mensensmokkelaars dat te weten komen, worden we een magneet voor massamigratie.”

De Roover: “Een positivo-woordenbrij”

N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover noemde de korte toespraak van De Croo een “positivo-woordenbrij die vele tegenstellingen moet verhullen”. “Veel ambiance en geestdrift heeft de toespraak niet kunnen wekken”, klonk het in ‘Villa Politica’.

De Roover erkent dat er ook goede dingen in het Vivaldi-akkoord staan. Zo steunt N-VA de ambitie om de activiteitsgraad op te krikken naar 80 procent. “De vraag is alleen: hoe doe je dat? Ik lees in het akkoord heel weinig activeringsmaatregelen.”

Volgens De Roover blijft het regeerakkoord vaak hangen bij “bewust vage passages” en mist het concrete maatregelen. Volgens hem is het voornaamste doel van de regering om N-VA uit te schakelen. “Men legt daar dan een dun laagje vernis overheen. Maar dat is een heel dunne pel”, aldus De Roover.

Het zal afwachten worden hoe de nieuwe gezichten het ervan af zullen brengen. “En dan is er nog Frank Vandenbroucke (sp.a). Men kan zich afvragen of men een oud paard nog van stal moet halen. Zijn technische kennis staat natuurlijk buiten kijf, al had hij misschien beter op pensioenen gezeten. Sammy Mahdi op Asiel en Migratie? Geen probleem mee, hij zal helaas wel het Ecolo/Groen-beleid moeten uitvoeren.”

