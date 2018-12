Van Grieken: “Enkel Vlaams Belang heeft ervoor gezorgd dat migratiepact niet geruisloos goedgekeurd werd” SVM

08 december 2018

16u31

Bron: Belga 3 Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken ruikt zijn kans nu de regering wankelt over het VN-migratiepact. "De waarheid heeft haar rechten: alleen onze partij heeft ervoor gezorgd dat het Marrakech-pact niet geruisloos goedgekeurd werd. Onze kiezers weten nu dat Vlaams Belang stemmen helpt.”

Vlaams Belang organiseerde vanmiddag in het Vlaams Parlement een ‘spoedmeeting’ rond het VN-migratiepact met internationale kopstukken van extreemrechts. Onder meer de Franse politica Marine Le Pen en Steve Bannon, de voormalige adviseur van de Amerikaans president Donald Trump, waren aanwezig. Drie van de vier regeringspartijen willen dat pact goedkeuren, N-VA is tegen.

Vooral die laatste partij moest het ontgelden. “De huidige regeringscrisis is geen verdienste van de Vlaams-nationalisten, maar wel van het Vlaams Belang”, was Van Grieken duidelijk. "Het Vlaams Belang heeft de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen en dat was een 'gamechanger'. Onze partij, en alleen onze partij, heeft ervoor gezorgd dat het Marrakech-pact niet geruisloos goedgekeurd werd."

“Referendum over immigratiekwestie”

De partij ruikt meteen haar kans voor de verkiezingen van (ten laatste ) 26 mei. "Onze kiezers weten vandaag dat Vlaams Belang stemmen helpt, dat hun stem niet weggegooid is, dat hun stem gehoord wordt en dat politieke druk werkt. Wij roepen de volgende verkiezingen -wanneer ze ook mogen plaatsvinden - nu al uit tot een referendum over de immigratiekwestie.”

Over het migratiepact zelf houdt de partij dezelfde lijn aan. "Het VN-zelfmoordpact", noemde Van Grieken de tekst meermaals. "Het Vlaams Belang staat aan de kant van een meerderheid van de Vlamingen en Europeanen die de massa-immigratie kotsbeu is.”

“Werkende Europeanen mogen problemen van Afrika niet op hun schouders torsen”

Bannon had min of meer dezelfde boodschap in petto voor de Vlaams Belang-aanhangers. “Iedereen vindt de migratiecrisis in Sub-Saharaans Afrika en Centraal-Amerika een menselijke tragedie. Maar we moeten samenwerken om het probleem op te lossen in de landen waar het zich stelt. De werkende mensen in Europa en de VS mogen de economische en politieke problemen van Afrika niet op hun schouders torsen.”

Le Pen noemde de verdedigers van het VN-pact naïef. “De ondertekenaars verbinden zich ertoe illegalen op te vangen, op hun kosten. En daar zal de belastingbetaler ongetwijfeld voor opdraaien. Zeggen dat het pact de soevereiniteit van gastlanden bewaart, is ‘fake news’.”

Wat de Belgische regering uiteindelijk gaat doen, blijft nog altijd koffiedik kijken. Normaal gezien komt er dit weekend nog een ministerraad om het finale regeringsstandpunt te bepalen.