Van Grieken: "Beke en Rutten opnieuw met postjes bezig” Rob Van herck

27 mei 2019

07u55

Bron: VTM Nieuws 0 Tom Van Grieken is niet mals voor de partijvoorzitters Gwendolyn Rutten (Open Vld) en Wouter Beke (CD&V) die gisterenavond een samenwerking met Vlaams Belang uitsloten. “Het is betreurend: ze waren opnieuw met de postjes bezig. De kiezer heeft dat keihard afgestraft”, zegt hij in een eerste reactie bij VTM NIEUWS op de ‘morning after’.

“In een normaal land regeren de grootste partijen samen", vervolgde de partijvoorzitter van Vlaams Belang tijdens De Ochtend op Radio 1. “Maar dit is geen normaal land: het is niet normaal dat sommige partijen de deuren al dichtslaan als de stemmen nog aan het binnenstromen zijn."



“Als ik bij CD&V of Open Vld zat, zou ik als rechts lid van die partij wel zeggen: ‘Het is welletjes geweest, meneer Beke, met je linkse Kris Peeters, er zijn ook rechtse CD&V’ers.’

Volgens Van Grieken wijzen studies ook uit dat de achterban van CD&V, N-VA én Open Vld wil dat het cordon sanitaire op de schop gaat.

N-VA

Voor de grootste partij in Vlaanderen, N-VA, is Van Grieken malser en hij spreekt zelfs verzoenende taal. “Ik wil De Wever feliciteren, hij heeft goed stand gehouden.” Van Grieken gelooft dat er met N-VA de meeste compromissen gesloten kunnen worden, en dat ze gesloten moeten worden: “Als je ziet hoe groot de score is van N-VA en Vlaams Belang samen, mag ik mij niet verschuilen achter het cordon. Dat zou gemakkelijk zijn."

Op de vraag of hij de ‘paljas’-uitspraak van De Wever wil vergeten is het antwoord duidelijk. “In politiek vallen harde woorden, ik ben bereid om de daar de spons over te doen.”