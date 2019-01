Van Grieken: "2019 wordt jaar van de opstand van gewone Vlaming tegen de politieke elite” KVE

20 januari 2019

12u26

Bron: Belga 0 Terwijl 2018 het jaar was van de renaissance van het Vlaams Belang, wordt 2019 "ons jaar". Net zoals 1302 een opstand was van vrije burgers tegen de adel, zal 2019 de opstand zijn van de gewone Vlaming tegen de politieke elite. Dat was de boodschap van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in Brugge voor een 450-tal kaderleden.

Voor Van Grieken is de verkiezingscampagne al volop van start gegaan. Maar in plaats van beloftes en engagementen uit te spreken, heeft N-VA ervoor gekozen om de campagne te starten met het breken van beloftes: de partij had beloofd in Antwerpen zonder de socialisten te besturen en Bart De Wever had beloofd om 6 jaar burgemeester van Antwerpen te blijven. De Vlaams Belang-voorzitter vindt het van 'ongezien lef' getuigen dat N-VA aankondigt na 26 mei het communautaire dossier op tafel te leggen, iets was ze vijf jaar lang vertikte te doen.

“Francken faalt over de hele lijn”

Hij ging ook even in op het 'schandaal met de humanitaire visa'. "Beeld u eens in dat hier niet over N-VA'ers ging, maar over PS'ers. Hoe zou de N-VA dan gereageerd hebben? ", vroeg hij zich af. "De N-VA zou terecht woest en genadeloos zijn, mocht het om een PS'er gaan. Maar nu het over hun goudhaantje Francken gaat, gelden er plots andere normen en waarden", hekelde Van Grieken. Voor Vlaams Belang is het duidelijk: Francken draagt hier de politieke verantwoordelijkheid. Zijn beleid is "helemaal niet streng en al helemaal niet rechtvaardig". "Francken faalt over de hele lijn", is het oordeel van Tom Van Grieken.

Hij ging in op de Vlaams Belang-slogan "Bescherm ONZE mensen". De eerste taak van de overheid is de burgers beschermen, aldus Van Grieken. Daarom moet het aantal plaatsen in de gevangenissen omhoog, desnoods met gevangenisboten, moet de wet-Lejeune afgeschaft worden en moeten de criminelen hun staf effectief uitzitten.

Daarnaast moet iets gedaan worden aan de stijgende bestaansonzekerheid: ouderen die hun rusthuisfactuur niet meer kunnen betalen, alleenstaande ouders die de schoolboeken niet meer kunnen bekostigen en 55-plussers die als eerste gedumpt worden bij een herstructurering omdat ze te duur zijn. En dat terwijl ons land het OCMW van heel de wereld speelt, klinkt het.

