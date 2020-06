Van “goed gedaan en sterke boodschap” tot “belangrijke stap”: politieke wereld reageert positief op spijtbetuiging Filip LH

30 juni 2020

08u50

Bron: Twitter 8 De brief van koning Filip met spijtbetuigingen voor de Belgische wandaden in Congo lokt positieve reacties uit politieke hoek uit op sociale media.



“Koning Filip zet met zijn persoonlijke brief aan het Congolese volk vandaag een belangrijke stap. Het parlement zal op basis van onderzoek en dialoog mee bepalen hoe we vandaag en morgen omgaan met de moeilijke koloniale geschiedenis van België”, stelt Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld).

“Spijtbetuiging Koning Filip belangrijke stap in de juiste richting. In het erkennen van de fouten uit het verleden. Maar laat het ook en vooral een stap vooruit zijn in de strijd van vandaag tegen elke vorm van discriminatie en racisme”, reageert sp.a-Kamerlid Meryame Kitir.



“Op naar meer wederzijds respect en een sterke samenwerking. Goed gedaan en een sterke boodschap”, vindt CD&V-voorzitter Joachim Coens. Zijn partijgenoot en Kamerlid Els Van Hoof heeft het over “een noodzakelijke en mooie spijtbetuiging”. “Nu in parlement nog bepalen hoe we er als samenleving verder mee omgaan”, aldus Van Hoof nog.

“Sterk en groots. De wonden zien en erkennen is het begin van genezing”, zegt voormalig Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten. Ook liberaal Europees parlementslid Hilde Vautmans vindt de spijtbetuiging "moedig”. “Enkel door het erkennen van de gruwel scheppen we ruimte voor genezing”, schrijft Vautmans.

“Met zijn brief en spijtbetuiging over het koloniaal verleden schrijft Koning Filip I geschiedenis. De vorst voelt de veranderde tijdsgeest aan en neemt afstand van een van zijn voorvaderen. Respect. De Kamer krijgt nu alle ruimte voor een officieel rapport met aanbevelingen”, reageert ook Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt.

