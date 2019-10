Van gifmengster tot nog altijd niet ontmaskerde slachter: dit zijn de ergste seriedoders die ons land ooit gekend heeft KVDS

02 oktober 2019

15u22 26 Met zijn bekentenis dat hij in de jaren negentig vier vrouwen verkracht en vermoord heeft, hoort glazenwasser Stephaan Du Lion (55) meteen bij de ergste seriedoders die ons land ooit gekend heeft. Van de zwarte weduwe die haar nietsvermoedende slachtoffers vergiftigde tot de nog altijd niet geïdentificeerde ‘slachter van Bergen’: dit zijn de meest opzienbarende zaken.

Dodelijke theekransjes

De lijst met Belgische seriedoders bestaat bijna exclusief uit mannen. Maar degene die de meeste slachtoffers maakte, was wel een vrouw. Marie Alexandrine Becker uit Luik, die bekend werd als de zwarte weduwe, vermoordde in de jaren dertig minstens elf mensen, waaronder haar eigen man. Daarbij ging ze elke keer op dezelfde manier tewerk: door het dodelijke vingerhoedskruid in hun thee te mengen. Terwijl de ene na de andere oude, rijke dame die ze gezelschap hield haar grote sommen geld gaf en daarna het loodje legde, voerde ze grote sier en dook ze met ontelbare jonge mannen in bed om haar lusten bot te vieren.





Het was een vriendin die haar uiteindelijk aan de galg praatte. Becker vertelde de vrouw dat ze “wel een oplossing wist” als ze haar man beu was. Daarop ging de vriendin naar de politie. Hoewel ze alles bleef ontkennen, werd ze tijdens haar proces schuldig bevonden aan de moord op elf mensen en de jury vermoedde dat ze er nog meer op haar kerfstok had. Ze kreeg levenslang, maar zat uiteindelijk maar zes jaar uit. Ze stierf op 11 juni 1942 in de gevangenis van Vorst. Ze was 62. (lees hieronder verder)

Het monster van de Ardennen

Michel Fourniret is eigenlijk een Franse seriedoder, maar hij sloeg ook toe in ons land. In totaal ontvoerde, verkrachte en vermoordde zeven meisjes en vrouwen, maar er zijn aanwijzingen dat hij nog meer slachtoffers maakte. Hij kreeg de bijnaam ‘het monster van de Ardennen’ omdat het daar was dat hij de meeste resten begroef. Een van zijn slachtoffers was de Belgische Elisabeth Brichet (12), die 15 jaar lang vermist was. Fourniret werd ontmaskerd toen zijn vrouw Monique Olivier in 2004 naar de politie stapte. Ze had gezien dat de vrouw van Marc Dutroux 30 jaar cel had gekregen en was bang geworden. Fourniret bekende en kreeg op zijn proces levenslang. Olivier ook. (lees hieronder verder)

De dominee die zijn familie oploste in bad

Een van de meest gruwelijke moordenaars van ons land was dominee András Pándy. Samen met zijn dochter Ágnes vermoordde de tot Belg genaturaliseerde Hongaar zes familieleden. Hun lijken werden nooit gevonden. Volgens Ágnes werden ze opgelost met een ontstoppingsmiddel in bad. Eventuele resten werden achtergelaten bij het slachthuis van Anderlecht. Bij graafwerken in het huis van de dominee werden onder het beton in de kelder ook botfragmenten en tanden gevonden. Ágnes bekende uiteindelijk vijf moorden, Pándy gaf nooit iets toe maar werd wel veroordeeld. Hij kreeg levenslang voor zes moorden, een moordpoging en de verkrachting van drie van zijn dochters. Hij stierf in 2013 in zijn cel na een lange ziekte. Ágnes kreeg 21 jaar en kwam vrij in 2010. (lees hieronder verder)

De slachter van Bergen

Wie hij precies is of was, heeft nog niemand kunnen achterhalen en dat maakt de zaak van de ‘slachter van Bergen’ een van de meest intrigerende van allemaal. Van 1996 tot 1997 doodde de seriemoordenaar minstens vijf vrouwen. Zijn slachtoffers waren aan lager wal geraakt en hingen vaak rond in de stationsbuurt van Bergen. Speurders konden alle moorden aan elkaar linken omdat de dader altijd op dezelfde gruwelijke manier tewerk ging: hij sneed de lichamen als een volleerd chirurg in stukken, stopte die in vuilniszakken en dumpte ze in de omgeving van de stad. Niet lukraak, maar heel bewust. In de Rue Emile Jambe (Frans voor ‘been’), bijvoorbeeld.

De moorden hielden even abrupt op als ze begonnen waren, maar niemand kon daar tot nu toe een verklaring voor geven. Was hij gestorven? Of een nieuw leven begonnen? Er werd wel een profiel van hem gemaakt. Hij zou op het moment van de moorden single geweest zijn, tussen 35 en 40 jaar en hyperintelligent. En hij zou een peilloos diepe haat gehad hebben ten opzichte van vrouwen. (lees hieronder verder)

Het monster van het Waasland

Een van de hypotheses rond de ‘slachter van Bergen’ is dat hij eigenlijk een en dezelfde persoon is als het ‘monster van het Waasland’. Claudy Pierret werd acht jaar geleden tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op twee vrouwen, waaronder zijn postbode. Die gebeurden ook in de jaren negentig. Van een van zijn slachtoffers werden versneden ledematen teruggevonden in een juten zak. Zijn naam dook daarnaast op bij de verdwijning van Maddy Hollanders (13), maar daarvoor werd hij nooit veroordeeld. Pierret vertelde eerder dit jaar ook dat hij niets te maken heeft met de moord op Sally Van Hecke uit 1996, waarvoor hij ook als verdachte genoemd werd. (lees hieronder verder)

Marc Dutroux

Weinig dossiers die ons land zo op hun grondvesten deden daveren als de zaak Dutroux. De pedofiel uit Marcinelle bij Charleroi ontvoerde en misbruikte in totaal zes meisjes: Julie en Mélissa, An en Eefje, en Sabine en Laetitia. De laatste twee konden aan hem ontsnappen, de anderen vonden de dood in een speciaal ontworpen kelder en de slaapkamer van zijn huis.

Julie en Mélissa zouden in totaal negen maanden vastgezeten hebben en stierven vermoedelijk van honger en dorst nadat Dutroux een tijd de gevangenis in verdween. Over de omstandigheden waarin An en Eefje stierven, is weinig met zekerheid bekend. Dutroux vermoordde daarnaast ook zijn handlanger Bernard Weinstein. Hij werd in 2004 veroordeeld tot levenslang. (lees hieronder verder)

De wurger van Linkeroever

Michel Bellen – ook wel bekend als ‘de wurger van Linkeroever’ – pleegde in totaal vier moorden. Zijn eerste slachtoffer maakte hij in 1964. Hij achtervolgde een vrouw uit een supermarkt in het Antwerpse Linkeroever, verkrachtte haar in een steegje en wurgde haar met prikkeldraad. Een jaar later maakte hij nog twee slachtoffers. Speurders slaagden er echter in om hem te ontmaskeren. Hij kreeg tien jaar cel en werd geïnterneerd. Vier maanden nadat hij in 1982 vrijkwam, vermoordde hij een studente in Leuven. In 1984 werd hij daarom opnieuw geïnterneerd. (lees hieronder verder)

De vampier van Muizen

Het was door iets wat hij deed met zijn eerste slachtoffer, dat Staf Van Eyken de bijnaam ‘vampier van Muizen’ kreeg. Het was 1971 toen hij zich vergreep aan een 18-jarig dienstmeisje van een lokale textielbaron en terwijl hij dat deed, beet hij haar op intieme plaatsen. Daarna wurgde hij haar.

In een periode van amper zes maanden, maakte hij drie slachtoffers. De vrouwen werden allemaal verkracht en vermoord. Ook zijn laatste slachtoffer beet hij op intieme plaatsen. Hij werd uiteindelijk door zijn eigen toedoen gevat. Toen de politie aan het werk was op de plaats waar zijn laatste slachtoffer gevonden werd, fietste hij erlangs en gedroeg hij zich vreemd. Hij werd ondervraagd en bekende meteen. Hij vroeg expliciet om hem op te sluiten, omdat hij naar eigen zeggen bang was voor zijn duistere kant. Dat was ook de reden waarom hij nooit vervroegd vrij probeerde te komen. Hij zit momenteel nog altijd zijn levenslange celstraf uit.